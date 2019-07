Boiron | “Errore togliere rimborso omeopatici in Francia”

sportfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma, 11 lug. (AdnKronos Salute) – La decisione del governo francese di revocare ildei medicinalia partire dal 2021 è “incomprensibile rispetto ai vantaggi di questa terapia e in un contesto in cui vi ricorre la metà della popolazione”. Questo il commento di Silvia Nencioni, presidente e Ad diItalia, filiale della francese.“Quello che ci preme è rassicurare i medici, i farmacisti e i pazienti italiani che non saranno minimamente toccati da questo provvedimento – prosegue –continuerà a mettere a loro disposizione medicinali efficaci e sicuri, come avviene da oltre 80 anni”. In Italia, dove i medicinalinon sono rimborsati, sono utilizzati da oltre 9 milioni di pazienti – ricorda l’azienda – Sono 20.000 i medici che prescrivono questi farmaci; un pediatra su 3 li ...

