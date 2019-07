calcioefinanza

(Di giovedì 11 luglio 2019) Diventa sempre più calda l’estate di, piattaforma di primary ticketing leader a livello globale: è infatti biglietteria ufficiale eddellaCup, il torneo di footvolley promosso e organizzato dall’ex calciatore ed ex Bomber della Nazionale italiana di calcio Christian Vieri. Giunta alla sua terza edizione, laCup è un’iniziativa … L'articoloCup, iinsu

CalcioFinanza : Bobo Summer Cup, i biglietti in esclusiva su Ticketmaster - Notiziedi_it : DA NON PERDERE|Lo spettacolo della Bobo Summer Cup 2019 in streaming su - Sport_Mediaset : Lo spettacolo della #BoboSummerCup 2019 in streaming sul nostro sito #SportMediaset: si parte questo weekend da Jes… -