Bayern Monaco | spunta ancora Ziyech Ritorno di fiamma per Mandzukic

Mercato Juventus - il Bayern Monaco piomba sull’attaccante bianconero : Mercato Juventus – Continua il pressing delle squadre tedesche su Mario Mandzukic. Dopo la corte del Borussia Dortmund, sull’attaccante croato è piombato nelle ultime ore il Bayern Monaco. La squadra di Kovac cerca un giocatore offensivo che sappia anche prendere il posto di Lewandowski all’occorrenza. Clamorosa suggestione di Mercato del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, la dirigenza bavarese ...

Calciomercato Juventus - su Mandzukic piomba il Bayern Monaco : Mario Mandzukic è un obiettivo del Bayern Monaco secondo ‘Sport Bild’. Salihamidzic lo vuole riportare tra le fila bavaresi.“powered by Goal”Continua il pressing delle squadre tedesche su Mario Mandzukic. Dopo la corte del Borussia Dortmund, sull’attaccante croato è piombato nelle ultime ore il Bayern Monaco. La squadra di Kovac cerca un giocatore offensivo che sappia anche prendere il posto di Lewandowski ...

Il Barcellona presenta de Jong - il Bayern Monaco Hector Herrera [FOTO] : “Se mi piacerebbe giocare con de Ligt anche al Camp Nou? Certo, mi piacerebbe, ma non dipende da me. Matthijs deve prendersi del tempo per prendere una decisione con la sua famiglia e il suo agente”. Sono le dichiarazioni del nuovo acquisto del Barcellona Frenkie de Jong. “Vedere cosi’ tante gente sugli spalti e’ impressionante – ha dichiarato de Jong – Indossare questa maglia per me e’ un ...

Bayern Monaco - ufficiale l’arrivo di Benjamin Pavard : Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Bayern Monaco ha annunciato l’acquisto del terzino destro francese Benjamin Pavard, il cui accordo era stato già raggiunto il 9 gennaio scorso con il versamento della clausola rescissoria di 35 milioni di euro. Il calciatore 23enne, proveniente dallo Stoccarda, è stato campione del mondo con la Francia a Russia 2018 ma è retrocesso quest’anno in seconda divisione tedesca ...

Juventus - il Bayern Monaco piomba sul gioiello bianconero : Juventus – Ore roventi per quanto riguarda il calciomercato in uscita della Juventus, impegnata a gestire il futuro di Cancelo. Il terzino portoghese infatti sembra essere l’indiziato numero uno a lasciare la Continassa durante l’estate. La valutazione della Vecchia Signora per il proprio tesserato si aggirerebbe attorno ai 55-60 milioni di euro. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’ sul difensore […] More

Juventus - il Bayern Monaco piomba sul gioiello bianconero : i dettagli : Juventus – Ore roventi per quanto riguarda il calciomercato in uscita della Juventus, impegnata a gestire il futuro di Cancelo. Il terzino portoghese infatti sembra essere l’indiziato numero uno a lasciare la Continassa durante l’estate. La valutazione della Vecchia Signora per il proprio tesserato si aggirerebbe attorno ai 55-60 milioni di euro. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’ sul difensore […] More

KABAK AL MILAN?/ Calciomercato - sfida al Bayern Monaco : attesa la scelta del turco : Ozan KABAK, difensore turco dello Stoccarda obiettivo di mercato del Milan, è conteso anche dal Bayern Monaco: la proposta rossonera è più intrigante...

Amichevoli estive Milan : raduno il 9 luglio - sfida al Bayern Monaco nella prima uscita : Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Marco Giampaolo. L’allenatore abruzzese guiderà i rossoneri per il prossimo biennio, con opzione per il terzo anno. Percepirà un ingaggio di 2 milioni di euro a stagione. In data 9 luglio 2019 ci sarà la sua conferenza stampa, giorno in cui avverrà anche il raduno della squadra a Milanello. Nei prossimi giorni, intanto, si sederà al tavolo con Paolo Maldini e Zvonimir Boban per pianificare il mercato ...

Juventus - il difensore potrebbe arrivare dal Bayern Monaco : possibile affare Boateng : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro di studio dell'opportunità di mercato, con l'obiettivo di rafforzare quei settori che hanno bisogno di qualità. Uno sui quali la Juventus dovrà necessariamente investire è il settore difensivo, considerando il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres, che ...

Calciomercato - Boateng lascia il Bayern Monaco : Juve e Inter hanno chiesto informazioni : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, si preannunciano mesi caldissimi con le big pronte a scatenarsi con colpi uno dietro l’altro. Il Bayern Monaco ha deciso di cedere il 30enne difensore centrale Jerome Boateng, secondo quanto riporta la Bild il calciatore non gode della fiducia dell’allenatore croato Niko Kovac e nemmeno del direttore sportivo Hasan Salihadmizic, per questo motivo lo stesso difensore avrebbe chiesto al ...

Bayern Monaco - niente riscatto per James Rodriguez : il colombiano torna al Real Madrid : Come anticipato dal CEo dei bavaresi, non è stato esercitato il riscatto per James Rodriguez che tornerà dunque al Real Madrid James Rodriguez torna al Real Madrid, il Bayern Monaco infatti non ha esercitato il riscatto dopo due anni di prestito. Termina così l’avventura del colombiano in Bundesliga, caratterizzata da 67 presenze condite da 15 gol e 20 assist. AFP/LaPresse Già ieri il CEO dei bavaresi Rummenigge aveva anticipato il ...

Liverpool - Klopp chiude le porte al Bayern Monaco : “è un onore - ma ho un lungo contratto con i Reds” : L’allenatore del Liverpool ha parlato del proprio futuro, rispondendo alle avances di Beckenbauer “Apprezzo Franz e lui me, ma ho un contratto a lungo termine con il Liverpool“. E’ la replica di Jurgen Klopp all’invito di Beckenbauer, che aveva indicato nel manager tedesco il profilo ideale per guidare il Bayern Monaco. LaPresse/Actionpress “Sono ovviamente onorato quando una persona come Beckenbauer ...

Il Liverpool punta tutto su Klopp - i Reds lavorano al rinnovo : in agguato c’è il Bayern Monaco : Dopo la vittoria della Champions League, il Liverpool ha iniziato a lavorare per blindare il proprio allenatore, finito nel mirino del Bayern Monaco Primo successo internazionale per Jurgen Klopp, riuscito nella notte di Madrid a regalare al Liverpool la sesta Champions League della propria storia. Un trionfo voluto e meritato quello arrivato contro il Tottenham, che ha coronato una stagione davvero esaltante. AFP/LaPresse Il trionfo ...

Dalla Germania - Boateng in uscita dal Bayern Monaco - ci sarebbe anche la Juventus : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza è pronta a lavorare notevolmente per rafforzare il settore difensivo, 'impoverito' dal ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe far parte dello staff tecnico bianconero) e dal probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato Dalla Lazio). sarebbero vicini alla Juventus sia Demiral del Sassuolo e Romero del Genoa, ma la dirigenza vuole ...