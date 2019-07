Alisson Becker | è lui il vero candidato al pallone d’oro?

lanotiziasportiva

(Di giovedì 11 luglio 2019)dopo l’ennesimo trionfo di questa, per lui, fantastica stagione è seriamentea vincere ild’oro; sarebbe il secondo portiere a riuscirci dopo il mitico Lev Yashin., Brasile / Il portiere brasiliano, dopo essere diventato campione d’Europa col Liverpool a maggio, ha alzato anche il trofeo di campione del Sudamerica con la sua nazionale. Per lui in particolare è stato un anno ai limiti del ripetibile.In tutto il torneo (la Copa América) appena concluso ha subito appena un gol nella finale, e per lo più su rigore, confermandosi attualmente come il miglior portiere al mondo. In questa sua prima stagione inglese è riuscito a tenere la porta inviolata per oltre venti gare su trentotto.Dagli esordi all’Internacional, passando per la Roma, fino l’approdo in Premier League la scorsa estate per lui è stato un ...

