Ufficiale l’addio a un personaggio in The 100 6 | ma non è detta l’ultima parola

(Di mercoledì 10 luglio 2019) A pochi episodi dalla fine della stagione, The 100 6 perde un altro pezzo importante. Dopo aver detto addio a Shaw,introdotto lo scorso anno come potenziale interesse amoroso di Raven, la serie distopica conferma un'altra uscita di scena, stavolta più clamorosa. Lo show di Jason Rothenberg ci ha ormai abituati al concetto di sopravvivenza; in The 100 si è più volte ribadito che nessuno è al sicuro, e che tutti sono a rischio. Nel corso degli anni abbiamo detto addio a Jasper, Monty e Harper. A chi tocca ora?ATTENZIONE: SPOILERLe voci erano già nell'aria da un po', e dopo aver annunciato il suo nuovo ingaggio in MacGyver, l'attore Henry Ian Cusick conferma quanto più si temeva: The 100 6 ha detto addio a Marcus Kane. L'episodio 6x09 dal titolo What You Take With You, andato in onda stanotte, ha segnato l'ultima apparizione di Cusick nei panni dell'ex cancelliere. La ...

