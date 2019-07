Terremoto Siena | scossa nella notte a Colle Val d’Elsa

Toscana : sequenza di scosse di Terremoto su Colle di Val d'Elsa (Siena) : Diverse scosse di terremoto , di cui una di moderata entità, sono state registrate oggi 29 giugno 2019, precisamente in nottata, nel cuore della Toscana in provincia di Siena. Si è trattato di tre...

Sciame sismico in Toscana : numerose scosse di Terremoto in provincia di Siena [DATI e MAPPE] : numerose scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Siena, nelle scorse ore, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: a due eventi maggiori è seguito uno Sciame sismico. La rete sismica dell’INGV ha registrato alle ore 00:40 una scossa di terremoto magnitudo 2.6 a 6 km di profondità nel territorio del comune di Colle Val d’Elsa, nella provincia di Siena, e a ridosso del territorio metropolitano ...