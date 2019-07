Suits | ultima stagione e spin-off in arrivo

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Niccolò Sandroni Si avvicina laconclusiva del legal drama. Lo stesso giorno nascerà Pearson,-off dedicato a Jessica Pearson Con lanumero nove,, uno dei legal drama più seguiti degli ultimi anni, saluterà il pubblico. Nel 2011, con un pilot adrenalinico, l’esordio di questa longeva serie tv. Dal prossimo luglio, invece, la conclusione, ma non è detta l’parola.è stata fin da subito apprezzata per la capacità di mescolare la suspance legata al segreto di Mike con l’amicizia tra lui e Harvey, fatta di citazioni di grandi film e di insegnamenti di vita. Altro importante elemento del successo diè l’amore, non solo quello nella serie, tra Mike e Rachel, ma anche quello fuori dal set, tra la stessa attrice che interpreta Rachel, Meghan Markle, e il principe Harry, che ha fatto di lei la duchessa di Sussex. Oratorna con ...

badtvit : #Suits9: svelati i titoli delle prime due puntate dell'ultima stagione - SaraRRSnow : Sto aspettando l'ultima stagione di #Suits e l'ultima di #Poldark come i bambini aspettano il Natale. Non ci poss… - onlyju_8 : Mi sto riguardando Suits in attesa dell'ultima stagione. Soprattutto le scene con Mike e Harvey. -