Riforma processo penale | sanzioni per i pm che sforano le indagini

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Cambia la durata dellepreliminari e arrivanodisciplinari per i pm che per “dolo o negligenza inescusabile” non rispettano la tempistica prevista per la richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. Lo prevede la bozza sulcontenuta nelladella giustizia, riportata dall’agenzia di stampa Ansa.Non solo: i pm che entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo restano inerti, avranno l’obbligo di depositare cioè di “svelare” gli atti di indagine compiuti. E chi non lo farà, sempre per dolo o negligenza inescusabile,compirà un illecito disciplinare.

