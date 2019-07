Gourcuff verso il ritiro | l’ex Milan pronto a dire addio a 33 anni

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Spesso fermato da infortuni,non sembra intenzionato ad accettare l’offerta arrivata dalla terza serie francese: è svincolato da gennaio.“powered by Goal”In una squadra che conta un reparto da leggenda non è facile imporsi, senza dubbio. Ma anche una volta lasciato il grandedi metà2000, Yoannnon ha mostrato quelle capacità da nuovo prospetto francese che tutti si aspettavano di vedere. Ora, a 33, èal.Aldal 2006 al 2008 e vincitore della Champions League ad Atene con i rossoneri,ha poi militato con Bordeaux, Lione, Rennes e Digione in una parabola discendende culminata con lo svincolo nel gennaio 2019. Da allora è senza squadra e la prospettiva delè quella più vicina alla realtà., secondo i media francesi, sarebbe stato contattato dall’US Concarneau militante nella terza serie, ma ...

