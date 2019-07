Arresto Bellomo | il 16 luglio interrogatorio di garanzia

ilfogliettone

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Sara' interrogato martedi' 16l'ex giudice barese del Consiglio di Stato Francesco, agli arresti domiciliari da ieri per i reati di maltrattamento nei confronti di quattro donne, tre ex borsiste e una ricercatrice della sua Scuola di Formazione 'Diritto e Scienza' per la preparazione al concorso in magistratura, ed estorsione ad un'altra ex corsista. Alle ragazze, nella sua qualita' di docente e direttore dei corsi, imponeva codici di comportamento e dress code fino a limitarne uscite e frequentazioni.e' indagato anche per calunnia e minaccia al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per fatti risalenti al settembre 2017, quando il premier era vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e presidente della commissione disciplinare chiamata a pronunciarsi su. Fino alla data dell'didinanzi al ...

