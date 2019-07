Al via il Cava d’Aliga Summer

Tour de France - finalmente Viviani : «Era una vittoria che mi mancava» : «Oggi sono felice perché una vittoria al Tour era quella che mi mancava dopo Giro e Vuelta. Adesso vediamo di continuare in questa direzione e di fare ancora bene in questa Grande...

U&D - Manuel Galiano volta pagina : in viaggio senza la Cavaglia : L'ex tronista torinese Giulia Cavaglia e l'ex corteggiatore Manuel Galiano non sono più una coppia e questo è un dato di fatto ormai assodato, visto e considerato che i due ragazzi hanno deciso di dividere le loro strade senza dare ai fan troppe spiegazioni. In particolare, Manuel non sembrerebbe troppo rattristato e avrebbe subito deciso di voltare pagina e dimenticare Giulia. Ma anche quest'ultima ha deciso di prenderla nel migliore dei modi ...

Manuel Galiano volta pagina : in viaggio senza Giulia Cavaglia : Manuel Galiano, nuovo capitolo della sua vita dopo Giulia Cavaglia Manuel Galiano e Giulia Cavaglia non sono più una coppia: su questo non ci piove. Hanno deciso di dividere le loro strade senza dare troppe spiegazioni. Manuel non si è rattristato troppo e ha voltato subito pagina. Ricomincia da sé stesso. Non sapremo mai qual […] L'articolo Manuel Galiano volta pagina: in viaggio senza Giulia Cavaglia proviene da Gossip e Tv.

A5 - auto precipita da cavalcavia Torino-Aosta/ Morta una donna - ferita una disabile : Torino-Aosta, tragedia sulla autostrada A5: un'auto è precipitata dalla cavalcavia dopo aver sbandato, Morta una donna e ferita grave la passeggera disabile

Auto precipita dal cavalcavia sull’autostrada A5 Torino – Aosta : muore donna - ferita un’amica : L'incidente è avvenuto subito dopo il casello di Settimo Torinese: il bilancio è di una donna morta e una ferita, entrambe erano a bordo dell'Autovettura.Continua a leggere

Il Partito dell’ex Cavaliere Silvio Berlusconi - FI - in via d’estinzione? i numeri affermani di Sì : A guardare i numeri (sondaggi) che di continuo vengono pubblicati dalle varie agenzie, il Partito di Silvio Berlusconi, FI, è

Il Partito dell’ex Cavaliere Silvio Berlusconi - FI - in via d’estinzione? i n umeri affermani di Sì : A guardare i numeri (sondaggi) che di continuo vengono pubblicati dalle varie agenzie, il Partito di Silvio Berlusconi, FI, è

Strage di viareggio dieci anni dopo - Mattarella : “Evento inaccettabile”. Toninelli : “via il cavalierato a Moretti” : dieci anni fa, la sera del 29 giugno 2009, 32 persone morirono nella Strage ferroviaria di Viareggio. In occasione dell’anniversario del disastro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato, in un messaggio, di un “evento tragico e inaccettabile“. “In questa giornata in cui si rinnova il dolore dei familiari delle vittime – ha affermato – desidero esprimere solidarietà e vicinanza all’intera ...

Ciclismo - Ranking UCI (24 giugno) : Alaphilippe sempre in testa - la Francia scavalca il Belgio. Viviani miglior italiano : Julian Alaphilippe si conferma in testa al Ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il francese conserva la prima posizione con 3720,95 punti mentre lo sloveno Primoz Roglic si è issato al sesto posto scavalcando il danese Jakob Fuglsang, sceso in terza posizione. L’altra grande variazione in top ten riguarda il norvegese Alexander Kristoff che è balzato in ottiva piazza scavalcando in ...

Altro brand italiano verso il Golfo Cavalli imbocca la via di Dubai : Una Altro brand della moda made in Italy sta prendere la via del Golfo. Dopo il passaggio di Valentino ai ricchi emiri del Qatar, mercoledì o al più tardi giovedì si decideranno le sorti della maison fiorentina Roberto Cavalli. Segui su affaritaliani.it

Strage viareggio - Ferrara (M5s) : “Moretti nominato cavaliere da Napolitano - partiti votino mozione per togliere il titolo” : Dopo la sentenza d’appello che ha confermato i sette anni di reclusione per l’ex ad di Fs e Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti, per la Strage di Viareggio, il senatore del M5s, Gianluca Ferrara, ha chiesto a tutti i partiti di votare a favore della mozione che impegna il governo a togliere il titolo di cavaliere a Moretti. “Se è un uomo, rinunci lui al cavalierato e chieda scusa”. L'articolo Strage Viareggio, ...

Tenta il suicidio dal cavalcavia - un camionista lo convince a scendere : "Non sono un eroe" : “Quando vedi le cose da lontano puoi pensare che chi fa certe azioni sia un eroe, che serva coraggio, Ma quando capita a te, pensi solo a quello che puoi fare”. Parla così al Corriere della sera Gabriel Bocra Ionut, 31 anni, il camionista che ieri ha convinto un ragazzo che voleva togliersi la vita a scendere dal cavalcavia. Gabriel - che vive ad Eboli ed è in Italia da meno di otto anni - è salito ...

Ragazzo minaccia di buttarsi dal cavalcavia : camionista ferma il tir sotto il viadotto e lo salva [VIDEO] : Venerdì mattina, alle porte di Milano, un camionista ha visto che un Ragazzo stava per suicidarsi lanciandosi da un cavalcavia sulla Teem, e ha fermato il suo tir proprio sotto il viadotto, sulla linea di caduta: l’uomo è quindi salito sul tetto del camion e ha convinto il 19enne a cambiare idea. Il giovane alla fine si è lanciato sul mezzo, tra le braccia del camionista. Alla scena hanno assistito diversi automobilisti, ed è stata ...

Poche frasi - un abbraccio : così Gabriel il camionista ha salvato il 19enne sul cavalcavia Guarda il video del salvataggio : Un 19enne voleva buttarsi. Gabriel Bocra Ionut, 31 anni tra due mesi, ha fermato il mezzo sotto il ponte, poi lo ha abbracciato