Abusi | Bellomo ai domiciliari Calunnie e minacce a Conte

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Patricia Tagliaferri Arrestato l'ex consigliere di Stato. Maltrattamenti ed estorsione su 4 studentesse. Il premier è parte offesa Non si era piegato neppure dopo lo scandalo e la conseguente destituzione dalla giustizia amministrativa, continuando a ritenersi vittima di una gogna mediatica e annunciando piuttosto che sarebbe stato presto riammesso in magistratura. Invece i pm di Bari hanno lavorato in silenzio per quasi due anni e gli hanno presentato il conto. Francesco, l'ex consigliere di Stato che pretendeva un preciso dress code dalle sue allieve, imponendo loro una serie di obblighi e divieti per ridurle in uno stato di prostrazione e soggezione psicologica e instaurando con alcune rapporti sentimentali, è stato arrestato. Gli sono stati concessi i, ma le accuse sono pesanti: maltrattamento ed estorsione nei confronti di quattro studentesse dei ...

ilpost : L’ex consigliere di stato Francesco Bellomo, accusato di abusi e molestie, è stato arrestato - leggoit : #10luglio #rassegnastampa Il pedone non ha sempre ragione. Foto hot e abusi alla compagna di classe. Bellomo arrest… - tomaskajurov : RT @ilpost: L’ex consigliere di stato Francesco Bellomo, accusato di abusi e molestie, è stato arrestato -