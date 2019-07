14 allenamenti che bruciano molte calorie

vanityfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Corsa veloceSalto della cordaTaekwondoNuotoCorsa sulle scaleJoggingTennisPallacanestroPattinaggio su rotelleAerobica Racquetball o squashTrekking con zainoSci nauticoVogatoreQuando si fa sport, è vero, non lo si fa con l’ossessione di conteggiare quantesi stanno bruciando, ma solo con l’interesse di stare bene, di scolpire il proprio corpo e di svuotare la mente. Ma è innegabile che esistono determinate discipline che sono più efficaci di altre nello smaltire lee quindi, i chili in eccesso. Per alcune, come il salto della corda o il nuoto, avevamo il sospetto che lo fossero. Mentre altre, come lo squash o lo sci nautico, ci sembravano un gioco da ragazzi. E invece no, richiedono grande concentrazione e un alto dispendio energetico. Se quest’estate avete deciso di dedicare più tempo al fitness e di cimentarvi in nuove discipline, provate con quelle ...

ManuelBianchi10 : RT @FrancescaCphoto: #Icardi che continua a postare foto di allenamenti a #Lugano... Caro Mauro, tutta questa voglia di allenarti e far pa… - FernandoCorti1 : Se fai gli allenamenti a porte chiuse e indossi una maglietta con scritte in cinese significa che il tuo obiettivo… - gabrygabr : RT @FrancescaCphoto: #Icardi che continua a postare foto di allenamenti a #Lugano... Caro Mauro, tutta questa voglia di allenarti e far pa… -