Turok | Escape from Lost Valley è un nuovo strambo Turok spuntato dal nulla e in uscita a

(Di martedì 9 luglio 2019) Il fatto che un nome storico comesia pronto a tornare a brevissimo non può che far piacere a molti ma ci troviamo di fronte a un progetto davvero atipico per la serie, molto diverso dal classico FPS che quasi tutti si sarebbero aspettati.Come segnalato da Comicbook, direttamente su Steam è comparso letteralmente dalcon tanto di trailer, immagini e data di. Il titolo in questione arriverà su PC (per le altre piattaforme non abbiamo conferme) il 25 luglio e basta un'occhiata per capire come si tratti di unmolto diverso.Al di là delle immagini e del trailer, la pagina Steam del gioco presentacome una action/adventure in terza persona in cui dovremo cercare di trovare la strada per casa esplorando tante ambientazioni diverse in compagnia di Andar e cercando di sopravvivere ai pericoli della natura e ...

