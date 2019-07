Trono Over Uomini e Donne | Rocco Fredella criticato Lui | “Invidia”

lanostratv

(Di martedì 9 luglio 2019)di: botta e risposta con gli hater Il popolare ex cavaliere del, ha annunciato sulle pagine diMagazine di essersi messo ufficialmente insieme a Doriana, arrivando anche a dichiarare di volerla presto sposare. Un annuncio che ha ovviamente creato un bel caos mediatico tra i fan del dating show quotidiano di Canale 5. Ma non è finita qua perchè in queste ultime oree Doriana sono stati un po’ presi di mira da alcuni hater su instagram. Difatti uno di questi ultimi, sotto una foto die Doriana insieme, ha commentato in malo modo il look di lei. Un post che non è sfuggito all’ex fidanzato di Gemma Galgani, il quale gli ha risposto per le rime: “Tutta invidia!”agguerrito: “Rosichi”ha deciso oggi di ...

blogstreetnews : [Fonte: blogtivvu_com] Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna al trono over? L’ipotesi choc (VIDEO) - KontroKulturaa : Uomini e Donne, Noel Formica sosia di Belen Rodriguez? Arriva la risposta dell'ex dama del trono over - - infoitcultura : Uomini e Donne: Giorgio Manetti torna nel parterre del trono over, il messaggio dell'ex cavaliere -