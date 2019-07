Theresa May è intervenuta in difesa dell’ambasciatore britannico a Washington attaccato

I dieci candidati a succedere a Theresa May come primo ministro del Regno Unito : Il comitato 1922, l’organismo interno del gruppo parlamentare del Partito Conservatore britannico incaricato dell’elezione del leader, ha annunciato la lista dei dieci candidati alla successione della dimissionaria Theresa May come leader del partito e quindi anche come nuovo primo ministro

Londra. Brexit : Theresa May ha ufficializzato le dimissioni : Si apre una nuova fase a Londra. Il premier Theresa May ha reso ufficiali le dimissioni da capo del Partito

Theresa May si dimette da leader dei Tory con una lettera al partito. Chi sono gli 11 candidati alla successione : Lo aveva annunciato il 24 maggio in lacrime, davanti alla sua residenza da primo ministro al 10 di Downing Street. Oggi, Theresa May ha confermato la sua decisione: si è dimessa da leader dei Tory. Il passo indietro del capo del governo è avvenuto in maniera riservata, senza ulteriori annunci pubblici, semplicemente con una lettera privata al partito. Adesso la formazione conservatrice dovrà nominare il nuovo leader entro la fine di luglio, in ...

Theresa May formalizza le dimissioni. Boris Johnson in pole per la successione : Ora c’è anche la firma su un pezzodi carta. Theresa May ha formalizzato oggi le sue dimissioni da leader Tory, come aveva annunciato due settimane fa dopo il fallimentare tentativo di strappare in Parlamento la ratifica dell’accordo sulla Brexit, innescando lo start ufficiale alla corsa alla successione. Una corsa fra 11 pretendenti in lizza per aggiudicarsi la guida del partito, e a seguire la poltrona di primo ministro del ...

Oggi si dimette Theresa May : La prima ministra britannica rimarrà poi in carica per gli affari correnti fino alla nomina del nuovo leader dei Conservatori: potrebbe volerci un mese

Brexit - scatta la guerra tra i conservatori per il successore di Theresa May : La premier britannica Theresa May ha annunciato ieri le proprie dimissioni, che diventeranno effettive a partire dal prossimo 7 giugno, e la ricerca del suo successore è già partita, senza esclusione di colpi incentrati proprio sulla Brexit che May non è riuscita a portare a termine.Il processo di selezione del nuovo leader del Partito Conservatore dovrebbe iniziare la settimana successiva al 7 giugno, con Theresa May che resterà di fatto in ...

Brexit - scatta la guerra per il successore di Theresa May : La premier britannica Theresa May ha annunciato ieri le proprie dimissioni, che diventeranno effettive a partire dal prossimo 7 giugno, e la ricerca del suo successore è già partita, senza esclusione di colpi incentrati proprio sulla Brexit che May non è riuscita a portare a termine.Il processo di selezione del nuovo leader del Partito Conservatore dovrebbe iniziare la settimana successiva al 7 giugno, con Theresa May che resterà di fatto in ...

Theresa May SI DIMETTE/ Ma il caso Brexit resta aperto - grazie anche all'Ue - : THERESA May ha annunciato le sue dimissioni. Il tema Brexit resta ancora sul tappeto e si intreccia con le vicissitudini dell'Ue

Theresa May - dimissioni il 7 giugno/ Brexit - Juncker : "Nessuna gioia personale" : Theresa May, dimissioni il 7 giugno. Brexit, le reazioni e i possibili successori. Juncker: "Nessuna gioia personale, ma rispetto".

Brexit - Theresa May annuncia le dimissioni : Le dimissioni di Theresa May erano nell’aria. Dopo essere stata abbandonata da ministri e parlamentari Tory, che insieme al Labour party hanno bocciato le ultime mosse della premier per un'uscita soft di Londra dall’Ue, May ha annunciato oggi che si dimetterà il 7 giugno. Le dimissioni del primo ministro arriveranno quindi dopo la visita nel Regno Unito del presidente americano Donald Trump, prevista per giorno 3 ...

Brexit - Theresa May in lacrime annuncia le dimissioni : Le dimissioni di Theresa May erano nell’aria. Dopo essere stata abbandonata da ministri e parlamentari Tory, che insieme al Labour party hanno bocciato le ultime mosse della premier per un'uscita soft di Londra dall’Ue, May ha annunciato oggi che si dimetterà il 7 giugno. Le dimissioni del primo ministro arriveranno quindi dopo la visita nel Regno Unito del presidente americano Donald Trump, prevista per giorno 3 ...

Theresa May - DIMISSIONI IL 7 GIUGNO/ Brexit : Renzi attacca - Macron... : Brexit, il premier THERESA May ha annunciato le DIMISSIONI: per il suo successero sembra una corsa a tre, le reazioni internazionali.

La sconfitta dei sovranisti in Olanda e il passo indietro di Theresa May : Una curiosità sul voto olandese, l'affluenza intorno al 41 per cento è alta per le abitudini nazionali, quindi quello che, stando agli exit poll, è un risultato molto interessante, con i partiti cardine degli assetti europei premiati e quelli anti Europa lasciati senza seggi, rappresenterebbe anche

Theresa May annuncia le dimissioni/ Johnson - Corbyn e Farage i possibili successori : Theresa May ha annunciato le dimissioni: l'addio sarà il prossimo 7 giugno. Intanto è già partita la corsa per il ruolo di prossimo premier