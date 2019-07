Scottature | i cibi che aumentano il rischio

dilei

(Di martedì 9 luglio 2019) Quando arriva l’estate e la necessità di proteggere la pelle dalle, è bene fare attenzione anche a quello che si mangia. Utlizzare una protezione solare adeguata al proprio fototipo cutaneo è importante, su questo non ci sono dubbi. Lo è altrettanto conoscere alcuniche possono aumentare ildi dover affrontare il fastidio dellesulla pelle. A renderli noti ci ha pensato il Dottor Robert Gniadecki, dermatologo attivo presso l’Università di Alberta (Canada). Nell’elenco in questione è possibile comprendere il lime, ma anche alcune varietà di carote, per non parlare dell’aneto e del sedano. Il motivo è legato alla presenza di una sostanza nota con il nome di furanocumarina. Si tratta nello specifico di una sostanza organica naturale prodotta da alcune tipologie di piante e in grado di aumentare la sensibilità della cute umana ai ...

