Saturno e Plutone nel cielo di luglio | come vederli da stasera

(Di martedì 9 luglio 2019) Il 9, il pianeta degli anelli, si troverà a una distanza minima dalla Terra e al massimo della sua luminosità. Per questo, tra il 9 e il 10 sarà visibile per tutta la notte. È questa un'estate all'insegna dei pianeti giganti e delle opposizioni astronomiche, ovvero di quella posizione dei corpi celesti opposta a quella del Sole. Lo scorso 10 giugno è stato l'enorme Giove a trovarsi in opposizione. Il 9tocca all'altro gigante,, che si troverà a «solo» 1 miliardo e 351 milioni di chilometri dalla Terra, la distanza minima nel compasso dei movimenti astronomici, e collocato in modo opposto alla stella per così dire dirimpettaio agli antipodi nel Sistema solare.vederecon i suoi anelli Al tramonto del Sole, la sera del 9dunque sorgeràe resterà visibile ...

