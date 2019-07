quotidianodiragusa

(Di martedì 9 luglio 2019) Il 17sirà il futuro del. A Roma, presso il Ministero dell’Ambiente, si incontreranno i commissari dei Liberi Consorzi

Roma : #BuongiornoRoma Credit: - quotidianodirg : Parco degli Iblei, si decide il 17 luglio ma i sindaci non lo sanno - ADM_assdemxmi : RT @inLOMBARDIA: EVENTI #inLombardia Da domani la realtà aumentata ritorna in Villa Reale: il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, in co… -