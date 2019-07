Ora il migrante smonta la Alex Il viaggio? È stato perfetto

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Angelo Scarano Uno dei migranti a bordo dellanon parla di "condizioni estreme a bordo". E a chi gli chiede deldà una risposta che spiazza Sarim Karafae, 19 anni, somalo, è uno dei migranti sbarcati dalla. La storia del veliero di Mediterranea ormai è nota. L'imbarcazione con 42 migranti a bordo ha forzato il blocco imposto dal Viminale, ha ignorato l'at intimato dalle motovedette ed è entrata nel porto di Lampedusa per lo sbarco. Un atto di forza quello dell'ong che è coa Mediterranea un'indagine a carico del comandante e del capo missione e una pesante sanzione. L'ingresso nel porto di Lampedusa è avvenuto dopo la dichiarazione di "di necessità" da parte dell'equipaggio della. Una mossa, quella dell', che viene in parte "ta" proprio da uno dei migranti a bordo e poi sbarcati a Lampedusa. Intervida La Stampa, Sarim a chi ...

rita_stefania : RT @Filippo_Casini: #DiariodibordoGovernoLega5S: giorno 400. Le navi militari, che fino ad ora salvavano vite, saranno schierate per difend… - anna_mitica : RT @Filippo_Casini: #DiariodibordoGovernoLega5S: giorno 400. Le navi militari, che fino ad ora salvavano vite, saranno schierate per difend… - Roky99760738 : RT @Filippo_Casini: #DiariodibordoGovernoLega5S: giorno 400. Le navi militari, che fino ad ora salvavano vite, saranno schierate per difend… -