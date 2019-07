Negli ultimi tre mesi in Libia sono morte più di mille persone a causa della guerra

F1 - Christian Horner : “Max Verstappen Negli ultimi 12 mesi è stato il pilota più forte del mondo” : Max Verstappen più forte di Lewis Hamilton? Lo sostiene il Team Principal della Red Bull Christian Horner. Una delle figure più importanti della scuderia di Milton Keynes loda senza se e senza ma il proprio pilota che nell’ultimo anno ha fatto vedere grandi cose in pista, citando l’ultimo successo a Spielberg, sede del nono round del Mondiale 2019 di F1. Di fatto, nelle ultime 24 corse disputate, prendendo in considerazione ...

Com’è cambiato il mercato del gioco Negli ultimi anni : Com’è cambiato il mercato del gioco negli ultimi anni Che vogliamo misurarlo in euro o in dollari il risultato non cambia. Il mercato del gioco on line a livello mondiale è in perenne crescita. Nel 2018 secondo gli ultimi dati ha raggiunto i 45,2 miliardi di euro, che corrispondono a 52 miliardi di dollari. Dieci anni prima parlavamo di un giro di 16,9 miliardi di euro. Una crescita considerevole negli ultimi anni per il mercato ...

Terremoto California - 5.000 scosse nella Searles Valley Negli ultimi tre giorni. Le FOTO : Dalla scossa di giovedì, quella di magnitudo 6,4 Richter, ci sono stati altri 4.700 terremoti, ha detto ieri sera alla Cnn il geologo dell’Usgs John Bellini. “Arrivano a distanza ravvicinata: a volte ogni trenta secondi a volte ogni minuto“. Dopo la scossa di magnitudo 7,1, ce ne sono state altre tre oltre magnitudo 5, tutte nelle ore immediatamente successive alla scossa piu’ forte. E nella notte italiana si sono ...

Riscaldamento globale : l’inverno sulla costa toscana sempre più caldo Negli ultimi 40 anni : negli ultimi 40 anni l’inverno sulla costa toscana è diventato meno freddo: la temperatura media a gennaio e a febbraio è infatti aumentata di quasi 2 gradi, da circa 8°C a 9.9°C, e se si considera tutta la stagione, da novembre a marzo, l’incremento è stato di 1,6 gradi, da 9.9°C a 11.5°C. Il dato emerge da una ricerca pubblicata sulla rivista “Scientia Horticulture” e condotta dal gruppo di lavoro del Prof. Rolando Guerriero, oggi in pensione, ...

Tour de France 2019 - terza tappa Binche-Épernay : percorso da classica con le cote Negli ultimi 40 km : La terza tappa del Tour de France 2019, che si svolgerà lunedì 8 luglio, vedrà i corridori affrontare 215 km da Binche a Épernay, con una finale da classica. La prima parte del percorso non presenta infatti asperità, ma gli ultimi chilometri sono caratterizzati da diverse cote, su cui potremmo vedere degli attacchi. I primi 10 km saranno ancora in territorio belga, poi la corsa passerà in Francia. La prima parte è tutta pianeggiante con il ...

Sondaggi elettorali - come sono andati i partiti Negli ultimi due anni e mezzo - istituto per istituto - al 24 giugno 2019 : Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti negli ultimi due anni e mezzo, istituto per istituto ultimi Sondaggi elettorali, i dati elaborati In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Proponiamo di dare uno sguardo all’andamento dei Sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo. In particolare dopo il referendum del dicembre 2016. ...

Solo 3 elettori su 10 hanno votato lo stesso partito Negli ultimi 5 anni : Sono giorni decisivi per le scelte del governo Conte e per i rapporti del nostro Paese con l'Europa. L'Istituto Demopolis ha analizzato gli umori dell'opinione pubblica sul futuro dell'esecutivo: Lega-M5S devono andare avanti oltre l'estate? Ritiene di sì il 51% degli italiani. Per 4 intervistati su 10, invece, sarebbe preferibile aprire la crisi e tornare alle urne in settembre. Significative risultano le differenze, ...

La giraffa rischia l'estinzione - Negli ultimi 30 anni sono diminuite del 40% in Africa : In occasione della giornata mondiale della giraffa del 21 giugno - data scelta dal WWF - è stato evidenziato come quest'animale sia a rischio estinzione. Conosciuta per essere l'animale più alto del pianeta, tuttavia gran parte dell'opinione pubblica non sa che non esiste una sola specie di giraffa, ma ce ne sono ben quattro. Un recente studio citato dal WWF, riporta infatti che le specie esistenti sono: settentrionale, masai, meridionale e per ...

Rc auto - Ivass : Negli ultimi 5 anni prezzo medio dei premi diminuito del 19 - 5% : Il prezzo medio della Rc auto? “negli ultimi cinque anni è sceso del 19,5%, dai 515 euro di fine 2013 ai 415 euro di dicembre 2018”: lo dice Fabio Panetta, presidente dell’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), mettendolo nero su bianco nella relazione dell’Istituto relativa all’anno 2018: “Si è ridotto il differenziale dei premi fra la provincia di più alto costo (Napoli) a quella più basso (Aosta), dai 380 euro del 2013 ...

Eleonora Rocchini attacca Raffaella Mennoia : 'Negli ultimi anni a U&D solo trash' : Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice e fidanzata da tre anni con Oscar Branzani, si è lasciata andare ad un libero sfogo su Raffaella Mennoia, colei che da anni fa parte della redazione di Uomini e Donne o, come l’ha definita la stessa Eleonora, colei che “gestisce il programma”. Il tutto è nato da un commento sulla relazione e relativa rottura tra l’ex tronista Angela Nasti e l’ex corteggiatore Alessio Campoli. Sono tante infatti le persone che ...

Dramma in India - 31 bimbi morti Negli ultimi 10 giorni dopo aver mangiato dei litchi : La tragedia nello stato settentrionale Indiano del Bihar. Il bilancio è già di oltre cinquanta morti ma il Dramma potrebbe assumere contorni ancora più tragici visto che negli ospedali della zona restano ora ricoverati in terapia intensiva e con gli stessi sintomi almeno un'altra quarantina di minori.

Almeno 31 bambini morti Negli ultimi 10 giorni per una malattia cerebrale dopo aver mangiato dei lychee : Solo negli ultimi 10 giorni Almeno 31 bambini sono morti dopo aver mangiato dei lychee per una malattia cerebrale mortale causata da una sostanza tossica contenuta nel frutto esotico. È successo in India, come riferisce il Guardian: le morti sono state registrate in due ospedali del distretto di Muzaffarpur, nell’est del Paese, famoso proprio per le sue coltivazioni di lychee. Il funzionario sanitario Ashok Kumar Singh ha spiegato che ...