ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) “Sarò ilsudnero e ilnero ad andare nello spazio. Quando pensi ai primi, i primi presidenti neri – Barack Obama, Nelson Mandela – solo sapere che il tuo nome sarà scritto con quelle persone è incredibile”. Lo aveva scrittoMaseko, il 30enne cheildiad andare in orbita. Maseko, però, èin un incidente motociclistico prima di riuscire a realizzare il suo sogno: “Voglio sfidare la gravità”, aveva detto. Maseko, che si faceva chiamare “afronauta“, nel 2014 aveva battuto un milione di concorrenti, insieme ad altri 23 candidati, vincendo un viaggio nello spazio – messo in palio dalla “Axe Apollo Space Academy” – da compiere decollando in una data ancora da stabilire. Nato e cresciuto a Mabopane, una borgata del Sudafrica, in una famiglia ...

Noovyis : (Morto l’austronauta Madla Masenko: sarebbe diventato il primo africano di colore ad andare nello spazio) Playhitm… - Cascavel47 : Morto l’austronauta Madla Masenko: sarebbe diventato il primo africano di colore ad andare nello spazio… -