Francesco Totti inquadra Ilary Blasi che compra da un venditore ambulante, il web insorge

(Di martedì 9 luglio 2019)sono ormai tra le coppie più social e non esitano a mostrare la loro vita anche quotidiana sui loro rispettivi profili. Ed è proprio su un video pubblicato dall'ex capitano della Roma, mentrela moglie intenta a guardare la merce di un, che si sono scatenate le polemiche del web. È accaduto, infatti, che l'ex capitano della Roma in pieno clima vacanziero, si sia sentito particolarmente in vena di condividere con i suo fan alcuni momenti della giornata di mare trascorsa con la moglie e i figli. Dopo aver trascorso parte delle loro vacanza tra Ibiza e Formentera, concedendosi anche del tempo per divertirsi, una volta ritornati a casa, da tipici romani che non vogliono rinunciare alla giornata di mare, l'intera famigliasi è recata a Sabaudia, non troppo distante dalla capitale. In questa occasione, l'ex calciatore ha ripreso la moglie intenta are degli oggetti da un. Questo gesto avrebbe scatenato polemiche...