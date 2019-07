Ex Ilva | la Procura di Taranto ordina lo spegnimento dell' Altoforno 2 | Non è

Ex Ilva - procura : spegnimento altoforno 2 : 20.13 La procura di Taranto ha disposto l'avvio delle procedure di spegnimento dell'altoforno 2 dell'ex Ilva: era stato sottoposto a sequestro dopo l'incidente costato la vita a un operaio nel 2015. Nell'ambito di quel procedimento,il gup ha rigettato l'istanza di dissequestro dell'altoforno 2,presentata dai commissari straordinari di Ilva. In base agli accertamenti tecnici, svolti dai periti della procura e dai custodi giudiziari della ...

