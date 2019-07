Di Maio sminatore fra Spadafora e Salvini In nome della ragion di Governo

huffingtonpost

(Di martedì 9 luglio 2019) Sminare il più possibile. “Pensiamo a lavorare”, è il motto di Luigi Diche sembra uno di quei militari impegnati a liberare i campi di battaglia, in questo caso quello del, dalle mine. Perché su una di queste l’intero esecutivo potrebbe saltare per aria e per il capo politico M5s è necessario superare indenne il 20 luglio, giorno in cui si chiude la finestra elettorale di settembre. Il vicepremier grillino, in meno di ventiquattro ore, evita di alimentare, per ben due volte, lo scontro nella maggioranza che vede protagonisti Vincenzoe Roberto Fico da una parte e Matteod’altra sul tema delle donne e dell’immigrazione. Ladi, che porta il vicepremier grillino a sminuire e a non schierarsi, alla fine prevale sull’ira dei due schieramenti.Una durissima intervista a ...

