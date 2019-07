Cosa ha detto davvero Jeremy Corbyn sul referendum sulla Brexit

Pamela Prati dà buca a Signorini - lui si vendica : "Vi rivelo Cosa mi ha detto al telefono" : La showgirl sarda, invitata al Chi Summer Tour, rifiuta di parlare di Mark Caltagirone. E il giornalista sbotta: "Allora...

Temptation Island - la rivelazione di Lidia Vella : "So cose top secret. Cosa mi ha detto Federica Lepanto" : Lidia Vella ha rivelato alcune anticipazioni su Temptation Island a Non succederà più, la trasmissione radiofonica di Radio Radio condotta da Giada De Miceli. In particolare ha parlato di Federica Lepanto, ex gieffina che aveva avuto una relazione con Alessandro Calabrese, suo ex, oggi tentatrice, c

Barbara d’Urso sgrida Morgan a Live : “Hai detto una Cosa antipatica” : Live Non è la d’Urso: Morgan va sopra le righe. L’intervento di Barbara E’ appena terminata l’ultima puntata di Live di Barbara d’Urso. E ampio spazio è stato dedicato come al solito al ‘caso Pamela Prati e Mark Caltagirone’. Ma non è finita qua perchè successivamente la conduttrice ha cambiato argomento, parlando dello sfratto di Morgan. In tale circostanza quest’ultimo ha dicusso molto ...

Europeo U21 - la Spagna si scaglia contro l’arbitro : “ci avevano detto una Cosa - ma contro l’Italia non è successa” : Il capitano della Spagna, sconfitta ieri dall’Italia all’esordio nell’Europeo U21, si è scagliato contro l’arbitraggio del signor Gozubuyuk La Spagna punta il dito contro l’arbitro, la sconfitta subita all’esordio dell’Europeo Under 21 non va giù agli spagnoli, messi ko dall’Italia con il punteggio di 3-1. Massimo Paolone/LaPresse Il capitano delle ‘Furie Rosse’ Jesus Vallejo si è ...

Meghan Markle al Trooping The Colour - che Cosa Harry le ha veramente detto : Non ci sono dubbi: quello che si è visto sabato scorso in occasione del Trooping the Colour tra il duca e la duchessa di Sussex può essere registrato come il primo rimprovero pubblico di Harry alla moglie Meghan. Una novità assoluta, se si pensa che Harry è sempre stato considerato il ribelle di casa Windsor, e ora invece si ritrova addirittura a dover riportare la disciplina a corte.Ma cosa è successo esattamente? Harry e Meghan si trovavano ...

Vieni da me - spunta un nuovo audio della battuta “hot” di Balivo (“ti tira ancora - bravo”) a Mastrota : ecco Cosa avrebbe detto : Qualcuno l’aveva definita “battutaccia imbarazzante”, crocifiggendo la conduttrice. Ma ora un nuovo audio, frutto di una perizia tecnica, smentirebbe l’interpretazione data alle parole di Caterina Balivo nel corso della puntata di Vieni da me, su Rai1, rivolte a Giorgio Mastrota. Il “ti tira ancora, bravo”, che aveva suscitato tanto scandalo, infatti, si trasformerebbe in un più soft “ti va ancora, ...

Cosa ha detto Conte nella conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi : Giuseppe Conte (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) L’esperienza di governo di Giuseppe Conte potrebbe finire a poco più di un anno di distanza dal suo giuramento al Colle? Non è più solo un retroscena: nel corso di una conferenza stampa nella Sala dei Galeoni, a Palazzo Chigi, il premier ha evocato per la prima volta le sue dimissioni. “Non mi presterò a vivacchiare o a galleggiare”, ha dichiarato. “Se non ci sono le condizioni per andare ...

Cosa ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul futuro del governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è presentato in conferenza stampa a Palazzo Chigi per rivolgere un ultimatum a Lega e Movimento 5 Stelle e, in particolare, ai loro leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un avvertimento con cui chiede ai due leader politici di decidere se vogliono proseguire l’esperienza di governo, perché lui non ha intenzione di “vivacchiare”. Motivo per cui, senza una decisione netta e chiara, Conte si dice ...

Luca Onestini contro il Grande Fratello ecco Cosa ha detto : Luca Onestini torna sui social per parlare del Fratello Gianmarco e di come viene trattato all’interno del “GF “, condotto da Barbara D’Urso. Gianmarco, al contrario di altri concorrenti, non ha ricevuto sorprese né tantomeno visite dei parenti. Sul social l’ex tronista in una storie prende appunto le parti del Fratello: “Ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una ...

Cosa ha detto di nuovo Robert Mueller su Trump e il Russiagate : Il procuratore speciale Robert Mueller (foto: Alex Wong/Getty Images) Il super procuratore Robert Mueller, che negli ultimi due anni ha condotto l’indagine sul Russiagate, ovvero sulle presunte interferenze russe sulle presidenziali americane del 2016, ha deciso di rompere il silenzio e di parlare in prima persona del caso. Il discorso è durato in tutto una decina di minuti e si è rifatto a quanto si era già detto e scritto del rapporto, ...

Storia di una Cosa che Gianni Cuperlo non ha mai detto : Il parlamentare del PD è stato criticato e insultato sui social perché alcuni giornali hanno riportato male una sua frase sul risultato della Lega in Sardegna

Luigi Di Maio - la bomba di Franco Bechis : "Cosa ha detto davvero - cos'ha da temere Salvini" : Cosa ha voluto dire, Luigi Di Maio, nell'attesissima conferenza stampa all'indomani del tracollo M5s alle Elezioni Europee? Volto tirato, messaggi criptici. Rivolgendosi alla Lega e a Matteo Salvini ha affermato che fermerà le proposte "estreme" e quelle che possono "favorire privilegi e illegalità"

Liverpool-Barcellona - la sorprendente rivelazione di Milner : “ecco Cosa mi ha detto Messi nel tunnel” : Il centrocampista del Liverpool è tornato a parlare del doppio confronto di Champions con il Barcellona, facendo una sorprendente rivelazione su Messi Manca davvero pochissimo all’attesissima finale di Champions League che, al Wanda Metropolitano di Madrid, vedrà sfidarsi Tottenham e Liverpool. AFP/LaPresse Un confronto tutto inglese tra due squadre che puntano ad alzare al cielo il trofeo, impreziosendo una stagione finora avara di ...

Un posto al sole - Ludovica Nasti : “Ecco Cosa mi hanno detto gli altri attori” : Un posto al sole: Ludovica Nasti pronta al debutto Un posto al sole. Nella longeva e più che famosa soap di Rai Tre, in onda da ormai tantissimi anni, sta per debuttare Ludovica Nasti. La dodicenne diventata famosa grazie a L’amica geniale. Lila, questo il nome del suo personaggio all’interno della serie tv seguita e […] L'articolo Un posto al sole, Ludovica Nasti: “Ecco cosa mi hanno detto gli altri attori” ...