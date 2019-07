Cala il numero delle scorte ma non quelle per i giornalisti 

agi

(Di martedì 9 luglio 2019) Il Viminale taglia lea politici ed esponenti di governo, mentre le aumenta ai giornalisti. Rimane identico, invece, ilper magistrati e religiosi. L'ultimo report dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (Ucis) svela che in un anno - dal 1 giugno del 2018 al 1 giugno del 2019 - i politici nazionali e locali sotto scorta sono diminuiti passando da 82 a 58; e cosi' anche gli esponenti di governo che nel 2018 erano 26, oggi sono 21. Aumentato ildei giornalisti sotto scorta: un anno fa erano 18, ora sono 22. Rimane invece stabile ildei magistrati protetti, 274, così come quello dei religiosi, 11. In calo anche gli imprenditori e i dirigenti d'impresa sotto scorta: 32 rispetto ai 45 dell'anno scorso. I dati, relativi al periodo 1 giugno 2018 - 1 giugno 2019, raccontano che complessivamente ilè diminuito: le misure per ...

