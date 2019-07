Bari | incendio in un' abitazione nella notte a Noicattaro | uomo si lancia da balcone

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Si è sfiorata la tragedia questa, piccolo comune alle porte di, dove un vastoha distrutto un'situata in via De Rossi. All'interno c'era una coppia di coniugi 58enni, insieme al loro figlio di 33 anni e ad un nipote 24enne. Fortunatamente tutti si sono salvati, il capofamiglia è riuscito a sfuggire alle fiamme gettandosi dal: l'ha fatto un volo di circa tre metri, rimanendo ferito in maniera non grave. Gli altri tre membri della famiglia sono invece riusciti a fuggire tramite le terrazze delle palazzine adiacenti. L'si è ben presto propagato ad un locale sottostante l'edificio, dove si trovavano numerosi detersivi e materiale plastico. Tali prodotti sono esclusivamente legati alla professione di venditori ambulanti esercitata dagli occupanti. Distrutto anche un furgone Le fiamme erano davvero alte e hanno distrutto anche ...

giusyeffe : .In fumo il grano dell'azienda Perniola di #Rutigliano: incendio distrugge 7 ettari, 'era pronto per la mietitura'… - TrafficoA : Bitonto-Bari - Incendio A14 Pescara-Taranto Incendio tra Bitonto e Bari Nord - TrafficoA : FOGGIA-Cerignola - Fumo A14 Pescara-Bari Fumo tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est per incendio -