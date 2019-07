Alan Kurdi salva 44 migranti

Nave Alan Kurdi soccorre 44 migranti : 00.44 "La Nave Alan Kurdi ha salvato 44 persone da una barca in legno in cooperazione con le autorità maltesi. Una Nave della Marina di Malta è in rotta per trasbordare le persone dalla Alan Kurdi e portarli a terra". Lo annuncia su Twitter l'ong tedesca Sea-Eye che gestisce la Alan Kurdi che, dopo essere tornata nella zona di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, aveva ricevuto ieri pomeriggio la segnalazione di un'imbarcazione con una ...

Alan Kurdi - sbarcati a Malta i 65 migranti<br>La nave di Sea Eye riparte verso la Libia : ...

I 65 migranti sulla nave Alan Kurdi sono sbarcati a Malta : Erano stati salvati venerdì a largo della Libia e saranno trasferiti in altri paesi dell'Unione Europea

La Valletta : ok a sbarco della Alan Kurdi |Nota di Italia e Malta : "Basta - regole Ue" : Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo". La portavoce della ong: "Non possiamo smettere di salvare vite umane per sconfiggere i trafficanti di uomini". Malori tra i migranti sulla nave di Sea Eye prima dell'ok di Malta allo sbarco

Alan Kurdi - Malta autorizza lo sbarco dei migranti ma annuncia : “Distribuiti in altri paesi” : Dopo un lungo bracci di ferro le autorità maltesi hanno dato il via libera allo sbarco dei migranti sulla nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye. Tutti però saranno distribuiti in altri paesi dell'Unione Europea. intanto Italia e Malta chiedono all'Ue di intervenire per assicurare un effettivo governo dei flussi migratori.

Ong - Malta ha autorizzato lo sbarco della Alan Kurdi : Negli ultimi giorni si è parlato molto della vicenda che ha interessato l'imbarcazione olandese della Sea Watch e, in seguito, della nave 'Alex' dell'organizzazione umanitaria non governativa italiana 'Mediterranea'. In entrambi i casi sono sorte alcune polemiche di matrice politica, specialmente da parte della Lega e del suo segretario e attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini. La vicenda della nave della Sea Eye Nelle ultime ore sta ...

La Valletta : ok a sbarco della Alan Kurdi |Nota di Italia e Malta : "Basta - regole Ue" : Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo". La portavoce della ong: "Non possiamo smettere di salvare vite umane per sconfiggere i trafficanti di uomini". Malori tra i migranti sulla nave di Sea Eye prima dell'ok di Malta allo sbarco

Alan Kurdi - Malta concede lo sbarco dei migranti ma saranno tutti ricollocati : Mentre i migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. Dopo aver nega...

Alan Kurdi - contrordine : autorizzato lo sbarco a Malta : Mentre i migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. Dopo aver nega alla nave dell'ong tedesca Sea Eye, con 65 migranti a bordo, l'accesso alle acque territoriali, La Valletta ha

Malta autorizza lo sbarco dei 65 migranti della Alan Kurdi : Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo". La portavoce della ong: "Non possiamo smettere di salvare vite umane per sconfiggere i trafficanti di uomini". Malori tra i migranti sulla nave di Sea Eye prima dell'ok di Malta allo sbarco

Migranti - Malta autorizza lo barco della Alan Kurdi. Sequestrata la Alex a Lampedusa : «Ma andiamo avanti» : All’imbarcazione della ong Sea Eye il Viminale ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. La nave Alex, attraccata a Lampedusa, «si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi», scrive il Viminale

Alan Kurdi - Malta autorizza lo sbarco dei migranti : saranno tutti ricollocati : Mentre i migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. Dopo aver nega...

Malta autorizza lo sbarco dei 65 migranti della Alan Kurdi : Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo". La portavoce della ong: "Non possiamo smettere di salvare vite umane per sconfiggere i trafficanti di uomini". Malori tra i migranti sulla nave di Sea Eye prima dell'ok di Malta allo sbarco

Migranti - anche il capo missione della nave Alex è indagato Malta autorizza lo barco della Alan Kurdi : All’imbarcazione della ong Sea Eye il Viminale ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. La nave Alex, attraccata a Lampedusa, «si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi», scrive il Viminale