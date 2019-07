Taglio ai vitalizi | la Cassazione boccia i ricorsi

blogo

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il vicepremier Luigi Di Maio oggi pomeriggio ha pubblicato un post per festeggiare il fatto che la Corte diha respinto il ricorso di un ex parlamentare contro la delibera dell'ufficio di Presidenza di Montecitorio che taglia ia ex deputati ed ed ex senatori. Lo ha spiegato la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni:"È stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un ex parlamentare, il quale aveva già impugnato davanti al Consiglio di Giurisdizione della Camera la delibera del luglio scorso dell'ufficio di presidenza di Montecitorio, per effetto della quale il suoo era stato decurtato del 44,41%. Con un'ordinanza depositata oggi, la Suprema Corte hato il ricorso sottolineando che è 'da escludere che in questa sede vi sia spazio per l'esame di una qualsiasi censura riguardante la misura e l'attribuzione degli assegni...

