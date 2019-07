Samsung Galaxy S10+ è lo smartphone più venduto del 2019 finora

Samsung non molla Galaxy S7 e S7 edge e li aggiorna con le patch di luglio 2019 : Samsung Galaxy S7 e S7 edge iniziano a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2019 grazie a un nuovo aggiornamento software: ecco i modelli toccati e le novità incluse. L'articolo Samsung non molla Galaxy S7 e S7 edge e li aggiorna con le patch di luglio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Display e ricarica di Samsung Galaxy Note 10 si fanno sempre più caldi : Nelle scorse ore sono apparse in Rete immagini che ci mostrano quelle che dovrebbero essere le pellicole protettive dei Samsung Galaxy Note 10 L'articolo Display e ricarica di Samsung Galaxy Note 10 si fanno sempre più caldi proviene da TuttoAndroid.

Più veloce della luce il Samsung Galaxy S8 : subito patch di luglio utile per la fotocamera : Trapelano alcune importanti informazioni per quanto riguarda gli utenti italiani in possesso di un Samsung Galaxy S8. A sorpresa e in grande anticipo rispetto alla normale tabella di marcia, infatti, il produttore coreano ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di luglio per lo smartphone lanciato sul mercato poco più di due anni fa. Si tratta del primo top di gamma (al netto dell'età) che ha fatto questo step nel nostro Paese, con ...

Anche i Samsung Galaxy S10 disponibili a rate con Tre : promozione per pagarli da ottobre : Giungono oggi 8 luglio alcune importanti novità per chi intende acquistare un modello appartenente alla serie dei Samsung Galaxy S10, magari avviando il pagamento vero e proprio dello smartphone solo nella stagione autunnale. Si tratta della nuova promozione Tre, che non a caso si chiama proprio "Paghi dopo l'estate", perfettamente in linea con quanto vi ho riportato pochi giorni fa con alcuni modelli commercializzati da Huawei. Proviamo dunque ...

Ben 10 Samsung Galaxy soggetti a valutazioni dell’usato da TIM l’8 luglio : tutte le quotazioni : Gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy avranno sicuramente interesse nello scoprire le nuovissime valutazioni dell'usato da parte di TIM, in relazione a coloro che si apprestano ad acquistare un device brandizzato dalla suddetta compagnia telefonica. Dopo la campagna della divisione italiana del produttore, in quel caso incentrata sui potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S10 come avrete notato dal nostro articolo, questa domenica ...

TIM permuta i vecchi Samsung : per l’acquisto dei Galaxy S10 c’è un trattamento di favore : A partire da lunedì 8 luglio, TIM permetterà di rottamare il proprio smartphone a condizione che sia funzionante ed in buono stato L'articolo TIM permuta i vecchi Samsung: per l’acquisto dei Galaxy S10 c’è un trattamento di favore proviene da TuttoAndroid.

Senza sosta le patch per Samsung Galaxy S7 : tocca ai TIM e Wind con quella di giugno : Ci sono buone notizie oggi 6 luglio da condividere coi possessori di un Samsung Galaxy S7, soprattutto con coloro che in questi tre anni hanno deciso di puntare su modelli brandizzati TIM e Wind, se pensiamo al fatto che in queste ore è partita la distribuzione della patch di giugno. Nulla di rivoluzionario alle porte per i due modelli, giusto premetterlo dopo le ultime notizia che abbiamo avuto modo di condividere su queste pagine a proposito ...

Recensione Samsung Galaxy A20e : ha solo un problema - è una tartaruga : La nostra Recensione completa di Samsung Galaxy A20e, prezzo basso e buona scheda tecnica, ma ci sono anche tanti compromessi L'articolo Recensione Samsung Galaxy A20e: ha solo un problema, è una tartaruga proviene da TuttoAndroid.

Samsung incrementa i ritmi : patch di luglio in rilascio per Galaxy A7 (2018) e Galaxy J4+ : Tolti i Galaxy S8 e Galaxy J4 che le hanno ricevute qualche ora fa, le ultime patch viaggiano in direzione dei Galaxy J4+ e Galaxy A7 (2018) L'articolo Samsung incrementa i ritmi: patch di luglio in rilascio per Galaxy A7 (2018) e Galaxy J4+ proviene da TuttoAndroid.

Gli ennesimi render sui Samsung Galaxy Note 10 confermano due mancanze di peso : Le immagini sui Samsung Galaxy Note 10 che ci arrivano oggi dunque aggiungono l'ennesimo tassello ad un puzzle che sembra quasi completo L'articolo Gli ennesimi render sui Samsung Galaxy Note 10 confermano due mancanze di peso proviene da TuttoAndroid.

Le patch di luglio 2019 iniziano a farsi vedere su Samsung Galaxy S9 e S9+ : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2019 a partire dal Brasile: ecco le novità portate sui flagship 2018 dagli ultimi firmware e le vulnerabilità corrette. L'articolo Le patch di luglio 2019 iniziano a farsi vedere su Samsung Galaxy S9 e S9+ proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) è ufficiale senza S-Pen : Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) senza S-Pen (modelli SM-T290 e SM-T295) è finalmente ufficiale: scopriamo caratteristiche tecniche, design e immagini, in attesa di conoscere prezzo e data di uscita. L'articolo Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) è ufficiale senza S-Pen proviene da TuttoAndroid.

Festa anche per i Samsung Galaxy Note 9 TIM - con aggiornamento di giugno N960FXXU3CSF9 : Bussa anche alla porta del Samsung Galaxy Note 9 brand TIM l'aggiornamento di giugno 2019 contrassegnato dalla sigla N960FXXU3CSF9, con patch di sicurezza del mese in corso, CSC N960FTIM3CSF1, CHANGELIST 16141281 e date build del 12 giugno. Chi vuole, può scaricare il pacchetto direttamente dalle pagine di 'live.Samsung-updates.com', oppure, in alternativa, attendere il rilascio dell'upgrade via OTA, cui non dovrebbe mancare molto. Si ...

Il Galaxy Fold è stato approvato "prima che fosse pronto”. L'ammissione di Samsung : Il Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole di Samsung, è stato “approvato prima che fosse pronto”. Lo ha ammesso DJ Koh, ceo della divisione consumer del gruppo, in un incontro con la stampa a Seul. Le sue parole, riportate dall'Independent, confermano che la società “si è persa qualcosa”, anche se “è in fase di recupero”. Sulle date, però, ancora nulla: il Fold sarebbe dovuto arrivare alla fine di aprile. Koh si è limitato a dire che ...