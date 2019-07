Oggi nasce EQUILIBRISMI | un duo sperimentale che vede Petra Magoni insieme a Finaz

Accadde Oggi : il 22 giugno 1805 nasceva Giuseppe Mazzini : Giuseppe Mazzini nacque a Genova il 22 giugno 1805: nella storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia rappresentò l’anima rivoluzionaria, laica e repubblicana. Visse la sua intera esistenza da latitante, inseguito dalla polizia di tutt’Europa, organizzando società segrete (La Giovine Italia). Le sue idee e la sua azione politica contribuirono alla nascita dello Stato unitario italiano: le teorie Mazziniane rivestirono ...

Accadde Oggi - 12 giugno 1929 nasce Anna Frank : per non dimenticare gli orrori della guerra : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Variazione sul tema vista l’importanza della giornata: nasceva, infatti, il 12 giugno di 90 anni fa Anna Frank, testimone diretta del più grande massacro che l’umanità abbia mai conosciuto. Per quei pochi che non lo sapessero, andiamo a vedere chi era Anna Frank. Nata a Francoforte sul Meno il 12 giugno del 1929, Annelies Marie Frank, detta Anne è ...

Soccavo : 30 anni fa il Napoli di Maradona - Oggi l’immondizia. L’iniziativa degli abitanti per far rinascere il Centro Paradiso : Trent’anni fa c’era la fila, fuori da quel cancello azzurro. Bambini sulle spalle dei papà con sciarpe e magliette da far autografare, rare le foto, e se qualcuno avesse parlato di selfie lo avrebbero guardato come un marziano. Tutti lì per Lui, per una foto o una firma, ma bastava anche solo guardarlo: in mezzo al campo c’era Maradona che, per la verità, godeva parecchio di quelle attenzioni e regalava palleggi ...

Il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica Italiana : ecco come venne accolta e cosa accade Oggi - tra polemiche e commedie all’italiana : Era il 2 giugno 1946 quando l’Italia, uscita da solo un anno dalla Seconda Guerra Mondiale, ‘zoppa’, stanca e tutta da ricostruire, tornò a votare dopo oltre 20 anni di dittatura fascista e dopo una dura e logorante battaglia per eleggere l’Assemblea Costituente e per scegliere la forma del governo del Paese tra monarchia e Repubblica. Il voto, oltre a cambiare forma di governo, mise la parole fine sul regno dei Savoia, ...

È successo in TV - 24 maggio 1954 : l'emotainment nasce con Oggi è ancora domenica : Il treno dei desideri, Carramba che sorpresa o C'è posta per te: questi sono solo alcuni dei titoli che rientrano nel genere televisivo che conquista l'emozione del telespettatore, non a caso il suo nome è emotainment. Ma da dove nasce tutto ciò? Prima che questo tipo di tv venisse sdoganato e sbandierato a tutti gli effetti facciamo un salto nell'anno in cui è nata la Rai.E' lunedì 24 maggio 1954 alle 21.20 sul Canale Nazionale (poi ...