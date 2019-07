Niente peli sulla lingua | Salvini durissimo | “Balotelli lo avrei arrestato Higuain? I

sportfair

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il vice-premier si è soffermatobravata di Balotelli e sul possibile ritorno diin maglia rossonera Matteonon ama le mezze misure, nemmeno quando c’è da commentare qualcosa che non riguardi la politica. Il vice-premier si è soffermatobravata di Mario Balotelli e sul futuro di, lanciando frecciate velenose all’indirizzo sia di SuperMario che del Pipita. Nel corso della registrazione di Quarta Repubblica su Rete4, il Ministro dell’Interno ha puntato il dito contro Balotelli per quanto avvenuto a Napoli: “io lo, siamo alla follia. Per quanto riguarda un eventuale ritorno dial Milan, dico che i traditori non mi piacciono…“.L'articolo: “Balotelli lo? I traditori non mi piacciono” ...

