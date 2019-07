‘Ndrangheta | indagini su clan Varesotto | spunta il nome di Giuseppe Sculli

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Inchiesta coordinata dai pm della Dda di Milano Alessandra Cerreti e Cecilia Vassena e che la scorsa settimana ha portato a una raffica di arresti, anche di persone già condannate per associazione mafiosa 10 anni fa,anche ildell’ex calciatore di Serie Ae parente diMorabito detto “U Tiradrittu”. Nel dettaglio nel, in particolare a Legnano, Lonate Pozzolo e paesi limitrofi, iavrebbero indirizzato la politica con il voto di scambio e condizionato l’economia con la gestione di tre parcheggi attorno all’aeroporto di Malpensa.non risulta indagato ma il suoè emerso anche nel caso dell’ex fotografo Fabrizio Corona, come si legge nell’ordinanza di custodia cautelare.era tra i commensali in una cena, quella del 21 ottobre 2017, al ristorante ‘Beccofino’ di ...

petergomezblog : ‘Ndrangheta in Lombardia, la procuratrice della Dda Dolci: “Indagini e arresti, ma il quadro è sconfortante: è tutt… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta in Lombardia, la procuratrice della Dda: “Indagini e arresti, ma è tutto come 10 anni fa. Padroni del t… - CalcioWeb : 'Ndrangheta, indagini su clan Varesotto: spunta il nome di #GiuseppeSculli -