L' inventore della Bossa Nova morto da solo e in povertà

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Paolo Giordano Ha rivoluzionato la musica brasiliana. Sinatra fece conoscere al mondo «The Girl from Ipanema» La differenza tra i musicisti è nel suono, più ancora che nella tecnica. Joao Gilberto aveva un suono di chitarra classica che nessun altro ha mai avuto. Come Carlos Santana o Ritchie Blackmore nel rock. Si chiama «batida» ed è diventato non soltanto il suo marchio di fabbrica ma anche la sua ossessione, la missione che lo ha accompagnato fino alla morte. João Gilberto Prado Pereira de Oliveira èl'altro giorno a Rio De Janeiro, da, nella sua casa contestata (come tutta l'eredità) tra i figli Bebel e Marcelo e l'ultima moglie Claudia Faissol. Aveva 88 anni ma rimarrà per sempre giovane grazie a uno stile musicale che ha contribuito a inventare e che oggi è uno dei simboli del Brasile. La. Pochi generi musicali sono «allineati» con il modo di ...

angiuoniluigi : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1831 nasceva il farmacista John Pemberton inventore della Coca-Cola #accaddeoggi - AccaddeOggi : Oggi nel 1831 nasceva il farmacista John Pemberton inventore della Coca-Cola #accaddeoggi - DaniBailo : John Stith Pemberton nasceva l'#8luglio 1831. Farmacista statunitense, noto per essere l'inventore della formula de… -