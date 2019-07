Il riconoscimento facciale non funziona | dice una ricerca britannica

Impronta digitale o riconoscimento facciale : Apple cambia l’accesso a iCloud : (Foto: 9to5Mac) Apple sta testando un nuovo e più comodo sistema d’accesso a iCloud che sfrutta due delle potenzialità dei dispositivi mobile come iPhone e iPad oltre che dei Mac, ossia il riconoscimento del polpastrello oppure quello del viso. Sono Touch Id e Face Id e permettono un login istantaneo attraverso le password biometriche, caratteristiche univoche di ogni individuo. In questo momento sono tre i sistemi operativi che fanno ...

Non ti piaci quando paghi con il riconoscimento facciale? Alipay mette il filtro bellezza : (Foto: Alibaba su Weibo) A dimostrazione che il filtro bellezza dei selfie è ormai entrato indossolubilmente nella vita quotidiana di tutti i giorni in Cina, Alibaba ha accettato le richieste degli utenti di aggiungerlo all’interno della funzionalità di pagamento con riconoscimento facciale tramite Alipay. Tutto inizia da un recente sondaggio online di Sina Technology, che ha portato a galla il malcontento degli utenti cinesi di pagamenti ...

Altro che riconoscimento facciale - il Pentagono ha un laser che identifica le persone dal battito del cuore : Può riconoscere una persona fino a 200 metri di distanza, con una precisione del 95%. Meglio del 'facial recognition system': la frequenza cardiaca non si può camuffare

In Cina si pagano le cose col riconoscimento facciale : La tecnologia è stata introdotta già nel 2017 ma ora si sta espandendo sempre di più, nonostante i dubbi sulla privacy e sul suo funzionamento

Europeo Under 21 - ad Udine il sistema di riconoscimento facciale per gli spettatori : L’Europeo Under 21 è arrivato ormai nelle fase finale e in occasione della finale degli Europei Under 21 di calcio sarà sperimentato alla Dacia Arena un nuovo sistema di riconoscimento facciale in grado di individuare in tempo reale i tifosi a cui è vietato l’accesso agli impianti sportivi. Si tratta di un software “Reco face identification system” che rappresenta un’evoluzione del ‘Sari'” ...

Il sito che segnala quali compagnie aeree usano il riconoscimento facciale : Una donna si sottopone alla procedura di riconoscimento facciale all’aeroporto di Miami (foto: Joe Raedle/Getty Images) Diverse compagnie aeree hanno iniziato a effettuare procedure d’imbarco dei passeggeri utilizzando programmi di analisi biometriche che ne analizzano il volto prima di farli accedere ai voli internazionali. Non essendoci però ancora alcun regolamento condiviso sull’uso del riconoscimento facciale, tali tecnologie ...

Sfida Huawei agli iPhone : riconoscimento facciale più sicuro del Face ID? : Le nuove sfide di Huawei si combattono anche sul terreno dell'hardware. Al centro delle prospettive future del brand non c'è solo la grande incognita del destino software dei suoi dispositivi a seguito del ban USA: l'azienda vuole primeggiare sui competitor e vuole farlo in grande stile. Prossimo obiettivo sarà quello di avere smartphone Huawei più sicuri degli iPhone, in quanto a sicurezza di sblocco con riconoscimento facciale. Per ...

Australia : riconoscimento facciale nelle università per individuare gli imbroglioni : In Australia la lotta agli imbroglioni utilizza la tecnologia del riconoscimento facciale, alcune università infatti stanno sperimentando con successo la tecnologia per individuare gli studenti che pagano dei sostituti per sostenere i loro esami. Sono due le compagnie di tecnologia dell’informazione, NEC Australia e Genix Ventures, che hanno sviluppato e introdotto il software che crea profili biometrici degli studenti e li confronta con ...

PRIVACY/ I sistemi di riconoscimento facciale finiscono in tribunale : I sistemi di riconoscimento facciale si trovano a essere oggetto di controversie, anche legali, su ambo le sponde dell'Atlantico

“Nel riconoscimento facciale il rischio della sorveglianza di massa. Ma è la stupidità umana la più pericolosa" : Microsoft ha smesso di vendere certe tecnologie legate all’intelligenza artificiale a governi autoritari e dentro Amazon in molti vorrebbero fare la stessa cosa. Abbiamo quindi chiesto a due esperti: Tomaso Poggio del Mit e Giorgio Metta dell’Iit cosa ne pensano. "Bisogna stare...

San Francisco vieta il riconoscimento facciale per difendere la privacy - : Questa innovativa tecnologia, secondo i sostenitori del divieto, metterebbe a rischio la privacy dei cittadini. È prevista una seconda votazione obbligatoria la prossima settimana ma, come riporta il ...

Il riconoscimento facciale avrà anche dei lati positivi : Il riconoscimento facciale avrà anche dei lati positivi Di recente si fa un gran parlare del fatto che San Francisco ha bandito il riconoscimento facciale. Sull’argomento ci ha fatto una puntata Click della BBC (quindi è sublime), ma io credo sia un dibattito inutile. Con Internet la privacy ha smesso di esistere da molti anni. Per esempio, da quando Zuckerberg ha gridato “fotografati mentre pippi la bubba sul tavolino e i tuoi amici ...

San Francisco ha vietato alla polizia di usare il riconoscimento facciale : La città e la contea di San Francisco hanno approvato un'ordinanza che mette ufficialmente al bando le tecnologie per il riconoscimento facciale da uffici pubblici e organi di controllo del territorio. Prima nel suo genere, la misura è stata votata martedì dall'assemblea dei supervisor della città, che hanno così deciso di “mettere fine a una invasiva sorveglianza delle aree pubbliche”. Leggi anche il blog di Riccardo Luna “Questo è davvero ...

Usa - San Francisco vieta il riconoscimento facciale : minaccia la privacy : La tecnologia, secondo uno dei city supervisor, potrebbe essere utilizzata anche per prendere di mira alcune minoranze