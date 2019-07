Il restyling per l’app Fitbit inizia la fase di test Le chiavi | riorganizzazione e

Tesla - Lavori in corso per la Model Y e il restyling della Model S : Lavori in corso nello stabilimento della Tesla, a Fremont, per ristrutturazione locali. Il motivo? Cè da far spazio a un nuovo inquilino, la Model Y, che verrà prodotta proprio nellimpianto californiano. Lo stesso sarà attrezzato per implementare modifiche agli interni della Model S, come previsto dallimminente restyling, atteso nella seconda metà del 2019.Nuove macchine e tour sospesi. La notizia non arriva per canali ufficiali ma dalla CNBC, ...

Opel Astra - restyling in vista per la Sports Tourer : Quel po di pellicola messa tutta lì, sul muso, non lascia spazio a dubbi: per lOpel Astra è tempo di aggiornarsi e da qui a poco tempo uscirà un facelift. Stavolta, a finire nel mirino dei fotografi è la versione Sports Tourer, accompagnata in qualche scatto anche dalla sorella hatchback.Le novità nascoste. Il Restyling è il primo intervento sotto legida del gruppo PSA, ma difficilmente questo comporterà stravolgimenti per la compatta tedesca, ...

Skoda Superb 2019 - Svelato il restyling di berlina e wagon : La Skoda presenta il restyling dell'ammiraglia Superb. Le dimensioni sono cresciute in maniera appena percettibile, con 4,67 metri per la berlina e 4,86 metri per la wagon che differisce di pochi millimetri a causa della diversa bombatura dei paraurti. Le novità stilistiche sono invece evidenti, ma è la tecnica a farla da padrona con due anteprime per il marchio: i gruppi ottici Matrix Led e il primo powertrain plug-in hybrid della storia del ...

Audi S5 Coupé - Test su strada per il restyling : LAudi è al lavoro su più fronti per aggiornare ed evolvere la propria gamma: da una parte ha recentemente presentato delle novità dedicate alla gamma Q, dallaltra sta sviluppando una serie di progetti improntati sullammodernamento di alcuni modelli presenti a listino. A tal proposito, dopo aver sorpreso la nuova A4, sia in versione berlina sia in versione allroad, i nostri fotografi sono riusciti a immortalare il restyling della S5 Coupé, ...

Motori – Audi A4 - svelato il restyling di metà carriera : ce n’è per tutti i gusti [GALLERY] : Giunta al 25esimo anno di età, la bestseller, Audi A4, si rinnova e abbraccia l’elettrificazione con una tecnologia ibrida che migliora comfort ed efficienza nuovo linguaggio del design Proprio nei giorni del suo 25esimo compleanno, Audi A4 si rinnova e si porta al passo coi tempi. L’A4 rappresenta il cuore del marchio: dopo quattro anni di carriera, con il facelift, Audi ha reso la media tedesca di successo ancora più tesa e ...