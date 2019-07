Fdi | Meloni | ‘querelo assessore Reggio Emilia per diffamazione’**

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma, 8 lug. (AdnKronos) – ‘Ho dato mandato ai miei legali di sporgere querela per diffamazione nei confronti dell’di, Valeria Montanari. Non ho mai chiesto di affondare una nave con delle persone a bordo e sarebbe bastato qualche minuto per vedere il mio video e verificarlo di persona. Purtroppo però l’Montanari ha preferito spendere il suo tempo in un altro modo: scrivere su Facebook post infamanti nei miei confronti e riportare parole che non ho mai pronunciato. Di questo ne risponderà nelle sedi competenti”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia.L'articolo, ‘quereloper diffamazione’** CalcioWeb.

repubblica : Assessora Pd di Reggio Emilia pubblica foto di Meloni a testa in giù. La leader di Fdi: 'Che ne pensa Zingaretti'?… - HuffPostItalia : Meloni a testa in giù: il post dell'assessora Pd scatena le polemiche. La leader di Fdi: 'Che ne pensa Zingaretti?' - FratellidItaIia : Sea Watch, Meloni: Solo proposte FdI efficaci contro immigrazione clandestina, blocco navale europeo subito… -