Fast and Furious | trama | cast e curiosità del primo film con Vin Diesel e Paul Walker

(Di lunedì 8 luglio 2019) Le macchine del tempo non esistono ma se c’è qualcosa che può riportare chiunque dritto dritto al 2001 – anno in cui è uscito al cinema – allora stiamo parlando del, ormai mitologico,and, prima pellicola dell’iconica saga dedicata ai motori rombanti e alle avventure di Dom Toretto (Vin) e Brian O’Conner (il personaggio del povero, tragicamente scomparso qualche anno fa), poi proseguita per altri diecie infiniti spinoff (di cui il prossimo vedrà protagonisti The Rock e Jason Statham).andtorna in onda su Italia Uno lunedì 8 luglio, dalle 21.15 in poi.and, il trailerand, laPer la strade di Los Angeles, gli amanti di motori e velocità competono in gare clandestine, sfrecciando su automobili dalle carene fiammanti e dai carburanti pompati a protossido di azoto. ...

