DS 3 Crossback - La Première resta disponibile fino ad agosto

(Di lunedì 8 luglio 2019) La DS ha deciso di prolungare la disponibilità in Italia della versione Ladella DS 3. Il successo ottenuto dalla crossover ha convinto i vertici del marchio francese a mantenere aperti gli ordini della serie speciale di lancioa fine. L'allestimento top di gamma viene proposto a partire da 38.500 euro con propulsore 1.2 PureTech 130 CV benzina con cambio automatico otto marce: in alternativa èanche una variante da 155 CV con un prezzo di 40.500 euro.L'allestimento della DS 3La. La DS 3Laoffre una dotazione particolarmente completa che include la verniciatura bicolore con tetto Rosso Diamante abbinabile a quattro tinte base, gli interni in pelle Nappa rosso rubino con impunture Point Perle, i gruppi ottici DS Matrix Led Vision, le DS Wings color nero lucido texturizzato, la mascherina nero opaco con ...

