Come sono andate le elezioni in Grecia

Marco Mengoni ed Elisa nel remake de Il Re Leone Come Donald Glover e Beyoncé : sono le voci italiane di Simba e Nala : Se nella versione originale saranno Donald Glover e Beyoncé, sui nostri schermi saranno Marco Mengoni ed Elisa nel remake de Il Re Leone a dare la voce ai protagonisti (e dunque a cantare i brani iconici del film). Il remake di animazione computerizzata del classico Disney del 1994, diretto da Jon Favreau, debutterà in Italia solo il 21 agosto, mentre l'uscita negli Stati Uniti è fissata al 19 luglio, in onore del venticinquesimo ...

Ecco quali sono i sintomi silenziosi della carenza di vitamina D e Come integrarla : Cosa fare quando si ha carenza di vitamina D Se soffrite di dolori alle ossa e debolezza muscolare e da qualche tempo le vostre mani sudano inspiegabilmente, forse la risposta… L'articolo Ecco quali sono i sintomi silenziosi della carenza di vitamina D e come integrarla proviene da Essere-Informati.it.

Francesco Monte e Isabella De Candia : Come si sono conosciuti : Isabella De Candia: la verità sul primo incontro con Francesco Monte Francesco Monte e Isabella De Candia stanno insieme. A rivelarlo è il settimanale Spy che, oltre a confermare la nuova fiamma dell’ex tronista di Maria De Filippi, ha rivelato al grande pubblico anche di come i due si sono conosciuti. In quanto il loro primo incontro non è stato del tutto casuale, ma è stato un volto noto del piccolo schermo a farli incontrare. Secondo ...

Busta paga con meno ore indicate : Come controllare e dove sono. Come comportarsi : Busta paga con meno ore indicate: Come controllare e dove sono. Come comportarsi Può succedere che un lavoratore firmi un contratto, le cui caratteristiche però non rispecchiano di fatto il suo inquadramento nell’azienda. In questi casi, non si parla di lavoro nero, bensì di lavoro grigio: così infatti è definito nel gergo. Vediamo di seguito di capire cosa fare, nello specifico caso un dipendente, pur essendo soggetto ad un contratto ...

Formula 1 – Hamilton e l’onore di essere un pilota : “mi capita di sentirmi Come LeBron o Federer - ma una persona comune non può dire ‘sono Come Lewis'”” : Hamilton non dà peso alle critiche: il britannico della Mercedes tra consapevolezze e sfide con piloti giovanissimi I piloti di Formula 1 si godono finalmente una settimana di pausa dopo le due gare consecutive di Francia e Austria. In attesa della sua gara di casa, a Silverstone, Lewis Hamilton è stato protagonista di un evento Vodafone, per la presentazione della rete 5g. A margine dell’evento il pilota Mercedes ha parlato della ...

Irama e Martina Nasoni - dove e Come si sono conosciuti : tutta la storia : Tutto quello che c’è da sapere sulla storia di Irama e Martina Nasoni A un mese dalla fine del Grande Fratello continua a far discutere la storia di Irama e Martina Nasoni. Com’è noto il cantante lanciato da Amici si è ispirato alla storia della vincitrice della sedicesima edizione del reality show per scrivere La […] L'articolo Irama e Martina Nasoni, dove e come si sono conosciuti: tutta la storia proviene da Gossip e Tv.

Pignoramento usufrutto 2019 : Come evitarlo - quali sono le mosse da compiere? : Pignoramento usufrutto 2019: come evitarlo, quali sono le mosse da compiere? Un debitore che non riesca a saldare i propri debiti, potrebbe considerare l’ipotesi della cessione della proprietà dell’immobile in cui vive, onde evitare il Pignoramento immobiliare. Insomma ci si potrebbe domandare se è lecito servirsi dell’istituto della nuda proprietà ed usufrutto, per sfuggire alla procedura di esecuzione forzata. Vediamo ...

Conte racconta Come sono andati per l'Italia i giorni caldi di Bruxelles : Di ritorno dalla missione europea e dalla battaglia delle nomine ai vertici della Ue, in un'intervista al Corriere della Sera, il premier Giuseppe Conte si presenta soddisfatto. E non tanto per come è andata e per quello che è riuscito a ottenere, ma soprattutto per ciò che “ritiene di essere riuscito a evitare”. Tanto che l'incipit del colloquio è: “Poteva andare peggio”. E se da un lato il premier non vuole sentir assolutamente parlare di una ...

Funghi porcini scoperti a 2400 metri di quota sulle Alpi : Come ci sono arrivati : Durante un'escursione condotta nel 2016 nella Bassa Engandina, sulle Alpi svizzere, due ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo hanno scoperto Funghi porcini a 2.400 metri di quota. Oltre al record di altezza, i botanici hanno osservato per la prima volta una simbiosi con il salice nano.Continua a leggere

Terminator 2 - ecco Come sono diventati i protagonisti - : Francesca Bernasconi A 28 anni dall'uscita negli Usa di Terminator 2, ecco come sono diventati i protagonisti del film campione di incassi Era il 3 luglio 1991 e negli Stati Uniti usciva Terminator 2- Il giorno del giudizio, il secondo capitolo della saga con Arnold Schwarzenegger, girata da James Cameron. Nel film si racconta la storia di un cyborg inviato dal futuro, per proteggere un bambino, destinato a diventare il simbolo della ...

Gli italiani sono 55 milioni - in calo dopo 90 anni. In 5 anni scomparsa una città Come Palermo : Per la prima volta negli ultimi novant’anni l’Italia è in fase di declino demografico. A dichiararlo è l’Istat, nel Report sul bilancio demografico diffuso oggi, che afferma che la popolazione italiana è scesa a 55 milioni 104 mila: 235 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). Dal 2014 al 2018, la popolazione è diminuita di 677mila persone: una perdita pari alla scomparsa di una città grande come Palermo. A causare il ...

Game of Thrones - Come sono stati creati i draghi della serie tv : https://vimeo.com/172770111 Dalla prima apparizione nella pira funeraria di Khal Drogo alla prigionia sotto la torre di Meereen, dalla riemersione di un Viserion zombie alla tragica fine di Rhaegal, fino al fatidico momento in cui Drogon vola via disperato con la madre Daenerys fra gli artigli: i draghi di Game of Thrones ci hanno regalato questi e altri momenti molto avvincenti nelle otto stagioni andate in onda. Grazie a grandi budget ed ...

Sony non teme Google Stadia : console Come PS5 sono ancora necessarie : Nonostante l'arrivo di servizi come Google Stadia e Project XCloud di Microsoft, secondo Sony il mondo non è ancora pronto per il cloud gaming e per questo motivo console come PS5 la faranno ancora da padrone durante il prossimo ciclo generazionale.In sostanza questo è il pensiero emerso durante l'ultimo meeting aziendale del colosso nipponico, come riportato sulle pagine del Wall Street Journal. Secondo il CEO Kenichiro Yoshida allo stato ...

Gino Strada : "Prima gli italiani? Idea di Hitler. Avrei agito Come la capitana Rackete : le persone non sono merci" : “sono solidale con la capitana della nave e Avrei agito esattamente come lei. Salvini è un criminale e deve capire che queste persone non sono merci”, parola di Gino Strada. Il fondatore di Emergency ha voluto esprimere la sua solidarietà a Carola Rackete, capitana della nave Sea Watch. “Quando c’era la guerra in Afghanistan nessuno si permetteva di fermare un’ambulanza. Oggi invece ci sono ...