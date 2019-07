Amici | Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta | In pochi lo sanno Com' è nato

Uomini e Donne : Manuel Galiano a Ibiza con gli Amici - smentisce la crisi con Giulia : I viaggi ad Ibiza non portano bene agli ex protagonisti di Uomini e Donne, come testimonia quanto accaduto di recente tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Per questa ragione, in molti hanno espresso qualche timore dopo aver scoperto che anche Manuel Galiano è partito per l'isola spagnola in compagnia di amici, lasciando a casa Giulia Cavaglià. La coppia formatasi nella fase finale della stagione 2018-19 del Trono Classico, già da qualche giorno ...