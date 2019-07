Amazon | il lancio in orbita dei satelliti per connettere il mondo si avvicina

laragnatelanews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Le ambizioni di, la multinazionale statunitense fondata da Jeff Bezos, non si limitano esclusivamente al commercio online, questo è stato ampiamente ribadito negli ultimi anni. Il colosso statunitense continua a investire importanti risorse nello sviluppo di servizi di ogni genere che contribuiscono ad incrementare la popolarità e ampliando notevolmente il business dell’azienda. Una delle più recenti novità svelate dariguarda un progetto ambizioso che punta ad ampliare la diffusione di internet a livello globale. Si tratta del Progetto Kuiper, svelato lo scorso mese di aprile inizialmente da alcune indiscrezioni e in seguito confermato dalla stessacon un comunicato ufficiale. I progressi di questo progetto sembrano proseguire e a distanza di qualche mese arriva una conferma chesempre di più ialin. In questi giorni ...

