A12 tra Maccarese e Torrimpietra chiusa per due notti

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, sara’ chiuso il tratto tra, in entrambe le direzioni, nelle dueconsecutive di mercoledi’ 10 e giovedi’ 11 luglio, con orario 22-6. In alternativa, per chi da Roma o Fiumicino e’ diretto verso Civitavecchia, si consiglia di immettersi, tramite il Gra, sulla SS1 Aurelia seguendo le indicazioni per la A12, e prendere quest’ultima dalla stazione di. Per il traffico locale e per le brevi percorrenze, usciti dalla stazione dipercorrere viale Rospigliosi, quindi viale Maria in direzione Passoscuro e successivamente viale dei Monti dell’Ara in direzione SS1 Aurelia. Infine viale dei Tre Denari in direzione: giunti sulla SS1 Aurelia, seguire ...

