Stevie Wonder annuncia | “Sto per avere un trapianto di rene | una paura” Cancellati tutti

(Di domenica 7 luglio 2019)dovrà sottoporsi a settembre a undi. È stato lui stesso adrlo sabato sera durante un concerto a Londra, spiegando chei suoi prossimi live sarannofino a data da destinarsi. “Tutto andrà bene“, ha esordito il cantautore americano 69enne alla fine della sua esibizione al British Summer Time, dopo aver eseguito “Superstition“. “Farò ancora tre concerti e poi una paura — ha spiegato —. Dovrò subire un intervento chirurgico. Mi verrà trapiantato unalla fine del prossimo mese di settembre”.ha fatto poi sapere di aver trovato un donatore e di essere un buone condizioni di salute, ma alla fine del suo annuncio è scattato un fragoroso applauso tra il pubblico, molto emozionato dalle sue parole. “Sono venuto qui per testimoniarvi il mio amore e ringraziarvi del vostro – ha ...

