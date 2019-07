Sbarchi Ong | Di Stefano | Salvini si sente Maradona ma è un Higuain fuori forma

ONG Mediterranea con a bordo i migranti è attraccato a Lampedusa : “Sequestro di persona se non Sbarchiamo” : E’ arrivato il veliero Mediterranea con a bordo i migranti recuperati, attendono di scendere dall’imbarcazione e accusano che se ciò non accadrà sarà sequestro di persona Dopo che nella notte la Alan Kurdi di Sea Eye aveva fatto rotta verso Lampedusa,il veliero Alex di Mediterranea, con a bordo 41 dei 54 migranti soccorsi in acque libiche, ha attraccato nel porto … Continue reading ONG Mediterranea con a bordo i migranti è ...

Migranti - Patronaggio : "Ong irrilevanti - da Sbarchi fantasma il vero pericolo terrorismo" : "I porti libici non sono da considerarsi sicuri". Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio lo spiega in audizione in...

Migranti - il procuratore Patronaggio : “Il pericolo maggiore sono Sbarchi fantasma. Con le ong arrivano poche persone” : Il pericolo maggiore sono gli sbarchi fantasma, perché la mancata identificazione rappresenta un potenziale rischio nella lotta al terrorismo. I numero di Migranti arrivati sulle coste siciliane è drasticamente calato e dei circa mille arrivati nei primi sei mesi in provincia di Agrigento “quelli soccorsi dalle ong rappresentano una porzione insignificante”, quindi per il decreto Sicurezza bis non vi erano “le condizioni di ...

Sea Watch - governo prepara nuova stretta sulle Ong. Ancora Sbarchi a Lampedusa : Potrebbe essere interrogata dal gip già domani la comandante della Sea Watch Carola Rackete, cittadina tedesca, agli arresti domiciliari a Lampedusa dopo essere entrata...

Il porto di Lampedusa rimane chiuso solo per le Ong : gli Sbarchi continuano : Il porto di Lampedusa rimane chiuso per la Sea Watch, ma intanto gli sbarchi continuano. Otto migranti, probabilmente originari della Tunisia, sono infatti arrivati sull'isola con un barchino trainato da una motovedetta. "L'accoglienza funziona solo per chi arriva autonomamente a Lampedusa, mentre chi è stato salvato da Sea Watch rimane ancora in attesa. Sembra che i diritti delle persone dipendano da chi li salva. Se si è stati salvati da una ...

Le mani degli evangelici sugli Sbarchi : milioni di euro e aiuti alle Ong : Giuseppe De Lorenzo Non solo la Chiesa cattolica. A Lampedusa opera Mediterranean Hope: così gli evangelici italiani e europei operano per "aprire i porti" italiani L’ultimo sbarco di 81 migranti a Lampedusa lo hanno segnalato loro, sui social, con l’immancabile fotografia della nave. Lo stesso avevano fatto pochi giorni fa, dando risalto all'arrivo prima di 21 e poi di 23 immigrati, oltre ad altri 45 in sbarchi fantasma. Gli attenti ...

"Sea Watch nave illegale - Sbarchi a Tripoli" : Salvini contro la Ong (che lo querela) : Ieri la Sea Watch ha concluso il soccorso di 53 persone da un gommone al largo della Libia, a circa 47 miglia di Zawiya...

Sea Watch - Salvini : Ong Sbarchi a Tripoli : 11.08 "Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Se la nave illegale Ong disubbidirà,mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente". E' l'avvertimento lanciato dal ministro dell'Interno Salvini alla Sea Watch, con 52 immigrati in bordo e ora a "38 miglia dalle coste libiche". Intanto la Sea Watch 3 si appresta a querelare Salvini per diffamazione a mezzo stampa. Lo ...

Sbarchi - niente multe alle Ong Quei 7mila profughi fantasma : Lodovica Bulian Gli arrivi stimati dalla Guardia costiera e non conteggiati dal ministero. Ecco come cambia il decreto anti scafisti Via le multe per le navi che trasportano migranti in Italia «violando le regole». Il decreto sicurezza bis di Matteo Salvini, viene modificato dopo le osservazioni del Quirinale sui rischi di incostituzionalità delle multe previste per le navi che soccorrono i migranti in mare. «I tecnici - dicono fonti ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'riflettori solo su navi ong ma Sbarchi sono continui' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Ieri, per l'ennesima volta, e semmai ce ne fosse bisogno, si è capito che i porti sono aperti e che continuano a esserci gli sbarchi di Migranti in Italia. solo che i riflettori si accendono solo quando la nave è di una ong, mentre gli sbarchi a Lampedusa sono continu

Ci risiamo - boom di Sbarchi. Nave Ong sotto inchiesta : Patricia Tagliaferri Indagato l'equipaggio della Mare Jonio, imbarcazione sequestrata. Tra Lampedusa e Sicilia ieri 136 arrivi In porto c'è entrata, ma non da Nave libera. E il ministro Matteo Salvini lo twitta subito, tanto per rimarcare il fatto che la sua linea sull'immigrazione non è cambiata. Anche se nel giorno in cui la Mare Jonio, la Nave di Mediterranea Saving Humans che due giorni fa ha salvato 30 migranti su un gommone in ...

Riprendono gli Sbarchi a Lampedusa. Il sindaco attacca Salvini : “I porti sono chiusi o aperti?”. Nave “ferma” a Lampedusa. Ong : “Crimine è far morire la gente” : Riprendono le partenze di migranti dalla Libia e i porti italiani tornano, di fatto, ad aprirsi. Ma nel Mediterraneo si continua a morire, come nel naufragio al largo della Tunisia costato la vita ad una settantina di persone. Ad Augusta, intorno alle 12.30, e' approdata Nave "Stromboli" della Marina militare con i 36 migranti salvati ieri a 65 miglia dalle coste libiche dal pattugliatore "Cigala Fulgosi": "erano in imminente pericolo di vita", ...