Mistero sulla morte di Davide Astori | inchiesta su certificato falso

meteoweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019) In riferimento al decesso di, il capitano della Fiorentina morto il 4 marzo 2018 a Udine nella camera d’albergo in cui era in ritiro con la squadra, la procura di Firenze ha aperto una secondasu unmedico di idoneità alla pratica agonistica che potrebbe risultare, poiché attesterebbe l’esito positivo di un esame cardiologico che in realtà non sarebbe mai stato effettuato: lo ha reso noto La Nazione. La nuova, secondo quanto riporta il quotidiano, sarebbe distinta da quella per omicidio colposo che vede già da tempo indagati 2 medici, e il fascicolo, aperto dallo stesso pm, Antonino Nastasi, avrebbe due indagati in concorso permateriale commesso da pubblico ufficiale: uno dei suddetti medici e una dottoressa di Careggi la quale è convocata dalla procura per un interrogatorio previsto nei prossimi giorni. La ...

Guerradtw : RT @Libero_official: +++ Anche Malta nega l'accesso alla Alan Kurdi nelle sue acque territoriali: mistero sulla sorte della ong +++ https:/… - paoletta2869 : Germania vi ricordò che non sono ‘salvate’ da alcunchè. #AdessoForzateMalta #ForzateMaltaAdesso Alan Kurdi, anch… - nuovalepanto : RT @Gino27151472: Alan Kurdi, anche Malta nega l'accesso in acque territoriali: mistero sulla sorte della ong la crociera non è finita torn… -