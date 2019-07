L' Iran esce dall' accordo sul nucleare | al via l' arricchimento dell' uranio Israele | è per

L’Iran esce dall’accordo sul nucleare : Ultimatum scaduto: l’Iran ha annunciato da oggi l’aumento dell’arricchimento dell’uranio. Finiti i 60 giorni dati ai Paesi dell’Unione Europea, partner dell’accordo nucleare firmato da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Cina, Russia e Germania per frenare il programma nucleare iraniano, perché varassero misure efficaci per allentare la stretta sul commercio provocata dalle sanzioni statunitensi, Teheran non ...