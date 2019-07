Incidente sul Gargano | 24enne finisce con l’auto in mare e muore Salvo il fidanzato

Incidente sul Mar Nero : imbarcazione si rovescia - 2 morti : Incidente ieri sera nel Mar Nero, di fronte alla cittadina russa di Dhubga: un’imbarcazione si è capovolta e hanno perso la vita 2 persone, secondo quanto riportato dalle autorità russe, le quali anche anche precisato che il battello era sovraccarico. Secondo il capo del distretto di Tuapse, a bordo erano presenti 55 persone. Il proprietario dell’imbarcazione e il comandante sono stati tratti in arresto. L'articolo Incidente sul Mar ...

Siena - doppio Incidente sull’A1 : un morto e 12 feriti - traffico bloccato per i soccorsi : Il primo incidente aveva coinvolto due mezzi: una vettura e un camion. Mentre erano in azione i soccorsi di 118 e vigili del fuoco e il traffico molto rallentato, qualche centinaio di metri più indietro tre vetture si sono tamponate violentemente. Il bilancio dei due sinistri è di un morto e dodici feriti.Continua a leggere

Incidente per la figlia di Francesco Facchinetti : “È caduta sulle scale - ci siamo spaventati” : Piccolo Incidente senza conseguenze per la piccola Liv, figlia di Francesco Facchinetti e Wilma Faissol. L’ex “capitano” ha raccontato l’accaduto sui social: “È caduta di faccia sulle scale e ci siamo spaventati. Per fortuna adesso sta bene”. A prendersi cura di lei sono state le sorelline Mia e Charlotte.Continua a leggere

Incidente sul Monte Bianco : la Valle d’Aosta chiede a Enac lo stop dei voli di parapendio : A seguito dell’Incidente sul lato sud del Monte Bianco, che lo scorso 26 giugno ha provocato la morte di un pilota francese, il Presidente della Regione Valle d’Aosta Antonio Fosson, in accordo con il Capo della Protezione civile regionale Pio Porretta, ha richiesto all’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, l’emissione di un divieto delle attività di parapendio sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Le correnti ...

Liv - Incidente per la figlia di Facchinetti/ 'Caduta di faccia sulle scale - denti..' : Piccolo incidente per Liv, la figlia di Francesco Facchinetti e Wilma Elena Faissol: 'È caduta dalle scale, un grande spavento'

Incidente sulla Pozzallo Modica : scontro tra due auto : Incidente stradale ieri sulla Sp194, la Pozzallo Modica. Due le auto coinvolte, due Opel Corsa, e quattro i feriti, due pozzallesi e due Modicani

Crotone. Incidente sulla 106 : morto Vincenzo Perna - ferito il figlio : Vincenzo Perna, 41 anni è morto, in un Incidente stradale avvenuto questa notte a Crotone. In gravi condizioni il figlio

Il pilota Carlin Dunne è morto sul colpo in uno spaventoso Incidente : Dramma in casa Ducati, in un terribile incidente ha perso la vita un pilota della scuderia di Borgo Panigale. Si tratta del 36enne Carlin Dunne, scomparso tragicamente alla Piker Peak, la famosa corsa in salita che si svolge annualmente in Colorado. Carlin Dunne, uno dei volti più noti del motociclismo di oltreoceano , era originario di Santa Barbara in California. pilota eccentrico con una stile di guida inimitabile, Carline Dunne era un ...

Incidente in cordata sula Gran Sasso - ferito alpinista : Teramo - Un Incidente in parete sull’anticima Nord della vetta Orientale del Gran Sasso, il primo di una cordata di alpinisti romani è precipitando, si è infortunato al quarto tiro della via alpinistica Alletto-Cravino. Per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e dell’elisoccorso del 118 dell’Aquila. L’elicottero, allertato dal rifugio Franchetti, ha imbarcato ai Prati di Tivo i ...

F1 - Toto Wolff sull’Incidente tra Verstappen e Leclerc : “Decisione difficile - ma io voglio le gare dure come 10 anni fa” : Inutile negare che questo GP d’Austria 2019, sede del nono round del Mondiale di F1 sia stato spettacolare. Il confronto ai ferri corti tra il monegasco Charles Leclerc e l’olandese Max Verstappen ha portato alla decisione della Race Direction di considerare “sotto investigazione” il contatto tra i due piloti citati. Al momento, la vittoria del pilota della Red Bull resta in sospeso e si attendono notizie. Appare chiaro ...

Incidente sul lavoro - il 27enne Vincenzo Ferrigno muore folgorato : Tragedia sul lavoro a palermo. Un 27enne, Vincenzo Ferrigno, è morto folgorato la notte scorsa nel quartiere Danisinni.

Lorella Cuccarini - brutto Incidente e volto tumefatto : "Si può cadere per colpa di una buca sul marciapiede?" : brutto incidente per Lorella Cuccarini che è scivolata non rendendosi conto di una buca. La showgirl e conduttrice ha raccontato su Instagram di essere caduta sul marciapiede, facendosi male al volto. A immortalare le ferite, ci ha pensato lei stesse pubblicando uno scatto in cui si vede un grosso l

Dolunay - trama lunedì 1 luglio : Ferit continua ad indagare sull'Incidente di Demir : Dal 10 giugno su Canale 5 viene trasmessa la soap opera turca dal titolo "Bitter sweet-Intrighi d'amore", che si distingue per la capacità di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Il titolo originale della soap opera turca è "Dolunay" il cui significato è "Luna piena" e si compone di ventisei puntate. Proseguono dunque le avventure di Ferit e Nazli che hanno incuriosito non poco i telespettatori italiani. Le anticipazioni ...