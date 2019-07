Questa per me è una soddisfazione! Il capitano della Alex è indagato (Di domenica 7 luglio 2019) Tommaso Stella è indagato per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Ma se ne vanta: "Adesso mi sento un uomo felice" "Mi sento un uomo felice...". Il capitano della Alex, Tommaso Stella, 46enne milano, non si cura troppo di essere indagato. Come per Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3, considera il procedimento penale una sorta di medaglia d'onore. "Anche queste nella vita sono soddisfazioni", confida al Corriere della Sera. Nessun mea culpa, dunque, per aver violato le leggi dello Stato italiano e per aver aver portato con la forza una quarantina di immigrati clandestini nel nostro Paese. Tanto che lascia intendere di essere pronto a farlo un'altra volta. (Di domenica 7 luglio 2019) Tommaso Stella èper favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Ma se ne vanta: "Adesso mi sento un uomo felice" "Mi sento un uomo felice...". Il, Tommaso Stella, 46enne milano, non si cura troppo di essere. Come per Carola Rackete, la comandanteSea Watch 3, considera il procedimento penale una sorta di medaglia d'onore. "Anche queste nella vita sono soddisfazioni", confida al CorriereSera. Nessun mea culpa, dunque, per aver violato le leggi dello Stato italiano e per aver aver portato con la forza una quarantina di immigrati clandestini nel nostro Paese. Tanto che lascia intendere di essere pronto a farlo un'altra volta.

Intorno all'una di notte sono sbarcati tutti i migranti che si trovavano a bordo della "Alex". Ora la barca dell'ong Mediterranea Saving Humans, che ieri è entrata al porto di Lampedusa forzando il blocco imposto dal Viminale (guarda il video), resta ormeggiata al molo Favarolo. La Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro della imbarcazione con il decreto notificato al capitano Stella che, come spiega su Twitter la stessa organizzazione non governativa, è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "Non dormo e non mi lavo da una settimana - spiega al Corriere della Sera - ma adesso mi sento un uomo felice, perché abbiamo salvato 54 persone, le abbiamo aiutate a fuggire dall’inferno della Libia, anche queste nella vita sono soddisfazioni". Il resto dell'equipaggio, invece, la farà franca: almeno per il momento non risulta indagato, a differenza di quanto era trapelato ieri sera dal ministero dell'Interno.



A capo della missione c'è un parlamentare di Liberi e Uguali. Si chiama Erasmo Palazzotto. Mentre a terra la Alex, una barca "da crociera" che la ong affitta per 8mila euro la settimana, ci sono Luca Casarini, i centri sociali e tutto l'associzionismo rosso. Durante il braccio di ferro con Matteo Salvini sono stati loro a spalleggiare Stella, skipper che ha a lungo lavorato nell'equipaggio di Giovanni Soldini, nell'assalto al porto di Lampedusa. "Nella mia vita sono stato sulle barche più belle del mondo - racconta ora il capitano al Corriere della Sera - ma sono di origini umili e mi sono sempre sentito dalla parte di chi è povero e di chi soffre. Per questo ora mi trovo qui e mi ci trovo benissimo, malgrado tutto". Francesca Zanoni del legal team della ong ci ha sempre tenuto a far sapere che, come tutti gli altri undici componenti dell'equipaggio, non percepisce alcun compenso economico. E ora che è indagato fa spallucce e dice di ripensare alle "soddisfazioni" che ha vissuto a bordo della Alex, come quando una delle donne incinte è stata visitata dai medici e ha visto dall'ecografo che il feto era vivo. "Non potrò mai dimenticarlo".